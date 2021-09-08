Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, anuncia que está grávida do cantor

Paulinho, do Roupa Nova, pode ser pai mesmo depois de morto. Segundo a jornalista Keila Jimenez, do programa Balanço Geral (Record), a viúva do cantor, Elaine Soares Bastos, fez o anúncio da gravidez nas redes sociais nesta segunda-feira (6), dia do aniversário do ex-companheiro.
"Esse é o maior presente de aniversário para nós dois. Lembra dos gametas que congelamos e que só eu tenho autorização para usar? Pois é. Em breve nosso baby estará aqui. Meu melhor presente. Obrigada papaizinho", diz a publicação de Elaine, que o programa mostrou mesmo o perfil dela sendo privado.
A jornalista disse que Paulinho deve ter congelado os espermatozoides antes de fazer o tratamento contra a leucemia.
A notícia chega como uma bomba para os filhos do cantor, que travam na Justiça uma batalha judicial pela herança de Paulinho. Elaine teria sido companheira dele por 16 anos e os filhos não reconhecem a relação.
“É uma bomba, porque envolve muita confusão e muita polêmica se ela companheira ou não do Paulinho, Gottino. No meio dessa confusão ela anunciou que está grávida. Ela tem 54 anos e no dia que o Paulinho faria 69 anos, ela anunciou que está grávida", disse Keila Jimenez no programa.