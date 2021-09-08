Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, anuncia que está grávida do cantor

Paulinho do Roupa Nova e sua esposa, Elaine Soares Bastos Crédito: Reprodução/Instagram

Paulinho, do Roupa Nova, pode ser pai mesmo depois de morto. Segundo a jornalista Keila Jimenez, do programa Balanço Geral (Record), a viúva do cantor, Elaine Soares Bastos, fez o anúncio da gravidez nas redes sociais nesta segunda-feira (6), dia do aniversário do ex-companheiro.

"Esse é o maior presente de aniversário para nós dois. Lembra dos gametas que congelamos e que só eu tenho autorização para usar? Pois é. Em breve nosso baby estará aqui. Meu melhor presente. Obrigada papaizinho", diz a publicação de Elaine, que o programa mostrou mesmo o perfil dela sendo privado.

A jornalista disse que Paulinho deve ter congelado os espermatozoides antes de fazer o tratamento contra a leucemia.

A notícia chega como uma bomba para os filhos do cantor, que travam na Justiça uma batalha judicial pela herança de Paulinho. Elaine teria sido companheira dele por 16 anos e os filhos não reconhecem a relação.