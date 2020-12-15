Filhos publicam homenagens após morte de Paulinho do Roupa Nova

O cantor Paulo César Santos, o Paulinho do Roupa Nova, morreu na segunda-feira, 14, aos 68 anos. Seus filhos, Pepê Santos e Twigg, usaram as redes sociais para postar uma homenagem ao pai.
"Pai, você foi e sempre será meu maior ídolo. Sempre tive muito orgulho de você, da alegria que você transmitia para todos à sua volta. Agradeço pelo pai que você foi para mim, pelo avô que foi para sua neta", publicou Pepê.
"Sua história foi linda e tudo que você deixou como legado vai continuar florescendo e trazendo alegria. A saudade dói, mas o amor é soberano!", afirmou.
Já sua irmã, Twigg, escreveu: "Sem você tantas coisas perdem o sentido, perdem a luz, perdem a graça... Mas você é eterno no amor, na música, na história cultural de um País. Tenho tanto orgulho de você. E todos agora gritamos: 'Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir'".