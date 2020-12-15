Filhos publicam homenagens após morte de Paulinho do Roupa Nova

Paulo Cesar dos Santos era vocalista do grupo Roupa Nova Crédito: Instagram/@roupanova

O cantor Paulo César Santos, o Paulinho do Roupa Nova, morreu na segunda-feira, 14, aos 68 anos. Seus filhos, Pepê Santos e Twigg, usaram as redes sociais para postar uma homenagem ao pai.

"Pai, você foi e sempre será meu maior ídolo. Sempre tive muito orgulho de você, da alegria que você transmitia para todos à sua volta. Agradeço pelo pai que você foi para mim, pelo avô que foi para sua neta", publicou Pepê.

"Sua história foi linda e tudo que você deixou como legado vai continuar florescendo e trazendo alegria. A saudade dói, mas o amor é soberano!", afirmou.