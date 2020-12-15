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Filhos publicam homenagens após morte de Paulinho do Roupa Nova

'Você é eterno no amor, na música, na história cultural de um País. Tenho tanto orgulho de você', escreveu Twigg, filha do músico, que morreu na última segunda, 14, após passar meses internado

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:19
Paulo Cesar dos Santos, mais conhecido como Paulinho, é o atual vocalista do grupo Roupa Nova
Paulo Cesar dos Santos era vocalista do grupo Roupa Nova Crédito: Instagram/@roupanova
O cantor Paulo César Santos, o Paulinho do Roupa Nova, morreu na segunda-feira, 14, aos 68 anos. Seus filhos, Pepê Santos e Twigg, usaram as redes sociais para postar uma homenagem ao pai.
"Pai, você foi e sempre será meu maior ídolo. Sempre tive muito orgulho de você, da alegria que você transmitia para todos à sua volta. Agradeço pelo pai que você foi para mim, pelo avô que foi para sua neta", publicou Pepê.
"Sua história foi linda e tudo que você deixou como legado vai continuar florescendo e trazendo alegria. A saudade dói, mas o amor é soberano!", afirmou.
Já sua irmã, Twigg, escreveu: "Sem você tantas coisas perdem o sentido, perdem a luz, perdem a graça... Mas você é eterno no amor, na música, na história cultural de um País. Tenho tanto orgulho de você. E todos agora gritamos: 'Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir'".

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