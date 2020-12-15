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Morre o jornalista Orlando Duarte, aos 88 anos, vítima do novo coronavírus

O jornalista esportivo, que cobriu mais de 14 Copas do Mundo e 10 Jogos Olímpicos, estava hospitalizado em São Paulo há cerca de três semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 13:44

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 13:44

Orlando Duarte morreu na manhã desta terça-feira (15)
Orlando Duarte morreu na manhã desta terça-feira (15) Crédito: Reprodução/ Youtube
Morreu na manhã desta terça-feira (15), aos 88 anos, Orlando Duarte, vítima do novo coronavírus. O jornalista esportivo, que cobriu mais de 14 Copas do Mundo e 10 Jogos Olímpicos, estava hospitalizado em São Paulo há cerca de três semanas. Orlando foi diagnosticado com mal de Alzheimer, em 2019. Ele estava afastado da profissão desde 2012 em decorrência de outros problemas de saúde.
Conhecido pela alcunha de "Eclético", Orlando Duarte trabalhou em diversos veículos de comunicação. No impresso ele integrou as redações dos jornais O Tempo, Gazeta Esportiva, A Gazeta, Mundo Esportivo, A Gazeta Esportiva Ilustrada, Última Hora e Diário da Noite. Ele também passou pelas rádios Bandeirantes, Jovem Pan, Gazeta e Trianon. Na TV trabalhou na Globo, Bandeirantes, Gazeta, SBT, Jovem Pan e Cultura.
Orlando Duarte escreveu 34 livros. Dentre os inúmeros de esporte, assunto que o acompanhou durante a vida, destacam-se romances como "O Homem que Volta" e "Os Desesperados". Em 2019, ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer. Na ocasião, sua mulher, Conceição Duarte, foi quem revelou o estado de saúde de seu marido através das redes sociais.
"De dois anos para cá, depois da queda que o levou a fratura do fêmur, Orlando trouxe outras muitas coisas da saúde, que estavam em um cantinho qualquer no seu organismo esperando a oportunidade certa, para se instalar. Até que recentemente, foi dado o diagnóstico de Alzheimer. Vivendo com ele, percebia determinadas falhas, mas quando se está no meio do furacão, nem sempre enxergamos tudo", escreveu Conceição Duarte, em um post no Facebook.

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