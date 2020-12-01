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Caparaó

Vereador de Guaçuí morre vítima da Covid-19

José Augusto Alves de Paulo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Misericórdia no município. Prefeitura decretou luto municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 12:36

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:36

José Augusto Alves de Paulo estava internado. Prefeitura decretou luto municipal.
Vereador de Guaçuí morre de Covid-19 Crédito: Divulgação
Morreu na manhã desta terça-feira (01), o vereador de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, José Augusto Alves de Paula, vítima da Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Misericórdia no município.
Segundo a prefeitura de Guaçuí, o vereador estava internado desde o dia 19 de novembro e precisou ser intubado neste domingo (29), mas não resistiu à doença. A prefeita Vera Costa decretou luto municipal. Filiado o Partido Socialista Brasileiro (PSB), José tinha 65 anos e morava na zona rural do município.
José Augusto Crente, como era conhecido, estava em seu segundo mandato e, atualmente, era relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e de Defesa do Cidadão.
Nas eleições de 2020, José Augusto recebeu 125 votos e ficou como suplente.

COVID-19 EM GUAÇUÍ

De acordo com a última divulgação do Painel da Covid-19, do Governo do Estado, o município de Guaçuí, tinha, até a noite desta segunda-feira (30), 551 casos confirmados e 27 mortes. Os dados ainda não foram atualizados nesta terça-feira (01).

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