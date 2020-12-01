Vereador de Guaçuí morre vítima da Covid-19

Vereador de Guaçuí morre de Covid-19 Crédito: Divulgação

Morreu na manhã desta terça-feira (01), o vereador de Guaçuí , no Caparaó Capixaba , José Augusto Alves de Paula, vítima da Covid-19 . Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Misericórdia no município.

Segundo a prefeitura de Guaçuí, o vereador estava internado desde o dia 19 de novembro e precisou ser intubado neste domingo (29), mas não resistiu à doença. A prefeita Vera Costa decretou luto municipal. Filiado o Partido Socialista Brasileiro (PSB), José tinha 65 anos e morava na zona rural do município.

José Augusto Crente, como era conhecido, estava em seu segundo mandato e, atualmente, era relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e de Defesa do Cidadão.

Nas eleições de 2020, José Augusto recebeu 125 votos e ficou como suplente.

COVID-19 EM GUAÇUÍ