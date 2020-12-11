Morre Ubirany, do Fundo de Quintal, vítima de Covid-19 no Rio

O cantor Ubirany Félix do Nascimento, um dos fundadores do Fundo de Quintal, morreu nesta sexta-feira (11), vítima da Covid-19. Ele estava internado há mais de uma semana num hospital do Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela assessoria do grupo em comunicado enviado à imprensa.
"É com grande lamento que o grupo Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento, na manhã desta sexta-feira (11), de Ubirany Félix do Nascimento, o 'nosso querido' Ubirany, aos 80 anos de idade. O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por Covid-19", diz trecho da nota.
Ainda não há informações sobre o velório e o enterro de Ubirany, que além de cantor, era compositor e instrumentista. "Pedimos respeito ao luto de amigos e familiares, que se manifestarão em momento oportuno e espontâneo", termina o comunicado da banda.
HISTÓRIA
A morte de Ubirany deixa um vazio no mundo do samba. Um dos fundadores do Fundo de Quintal em 1970, ele fez história ao introduzir o repique de mão no mundo do samba. As batidas do instrumento de Ubirany formam a identidade do grupo, que foi criado no quintal de Elza Soares, no Cacique de Ramos (RJ), lançou grandes nomes como Arlindo Cruz e Jorge Aragão e se encarrega de manter a tradição e ensinar as novas gerações o melhor do gênero.
Em entrevista ao Divirta-se, em março deste ano - poucos dias antes de um show que faria no Botequim do Celim, em Vila Velha, antes da pandemia -, ele disse que "o samba sempre vai sobreviver. Com momentos apoteóticos e, outras vezes, menos favoráveis". A frase era para ilustrar a importância do Fundo de Quintal para o samba e para as novas gerações.
No ano anterior, quando o grupo vinha apresentar o DVD "Nosso Bem Maior", Ubirany disse que adorava se apresentar no Espírito Santo. "Nós adoramos nos apresentar em Vitória. É uma receptividade e respeito com nosso trabalho que nos deixa muito feliz".
O Fundo de Quintal participaria da gravação do DVD do cantor Renan Moraes, neste sábado (12), em São Paulo. Porém, a apresentação foi adiada por conta da Fase Amarela para o Covid-19, determinada pelo Governo do Estado.
Ainda na entrevista ao Divirta-se deste ano, Ubirany disse que o grupo tinha um projeto com músicas inéditas para este ano. Em outubro, o Fundo de Quintal chegou a fazer uma live reunindo artistas que passaram pela história da banda como Jorge Aragão, Sombrinha, o filho de Arlindo Cruz, e outros.