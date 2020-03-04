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Samba raiz!

Fundo de Quintal traz sua roda de samba cheia de sucessos a Vila Velha

Grupo se apresenta neste domingo (8), a partir das 16h, no B

Publicado em 04 de Março de 2020 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 17:27
O grupo Fundo de Quintal Crédito: Reprodução/Instagram @grupofundodequintal
O grupo Fundo de Quintal coleciona 42 anos de história e sucessos que tocam até hoje em rodas de samba de todo o Brasil. "O Show Tem que Continuar" (1988) e "A Amizade" (1991) são prova disso e, certamente, não vão faltar na apresentação do grupo em terras capixabas. 
Os cariocas se apresentam neste domingo (8), no Botequim do Celim, em Alecrim, Vila Velha, e prometem misturar os sons consagrados com músicas atuais como "Nosso Bem Maior", "Bença Pai" e "Vai Melhorar", todas lançadas em 2019. "As três músicas são inéditas e a 'Bença Pai' é do nosso novo integrante, Junior Itaguaí. Vamos cantar toda a nossa história musical do grupo, da primeira obra em 1980 até as atuais, que lançamos agora no ano passado", descreve Ubirany, em entrevista ao Divirta-se.

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Ubirany faz parte de toda a história do grupo e diz ter a honra de ser um de seus fundadores. Passando por diversas gerações de samba, o Fundo de Quintal lançou grandes nomes como Arlindo Cruz e Jorge Aragão e se encarrega de manter a tradição e ensinar as novas gerações o melhor do gênero.
"O samba sempre vai sobreviver. Com momentos apoteóticos e, outras vezes, menos favoráveis"
Ubirany - Integrante do Fundo de Quintal
"Muitos grupos de samba nos tem como referência, é uma grande responsabilidade. E, depois de tantos anos nas paradas de sucesso, achamos que é nossa responsabilidade musical, de apresentar e cantar o samba tradicional, que nos dá esse prestígio", reitera.
Para este ano, além dos shows Brasil afora, Fundo de Quintal ainda trará um projeto com mais músicas inéditas, como o próprio Ubiracy adianta à reportagem. "Acreditamos que a grande fórmula de sucesso é a escolha de um grande repertório. No futuro continua assim", conclui.

SERVIÇO

  • Grupo Fundo de Quintal no Botequim do Celim
  • Local: Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, Industrial de Alecrim, Vila Velha)
  • Data: 8 de março de 2020 (domingo), das 16h às 2h30
  • Ingressos: R$ 60 (combo de duas entradas); R$ 35 (individual) - Vendas na bilheteria do local
  • Informações: (27) 99898-1912

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