Fundo de Quintal e Chrigor são destaques da semana. Confira a agenda

2 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Clube do Samba
- Às 20h, no Clube de Pesca de Vitória. Com especial Ressaca de Carnaval. Tocando samba raiz. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista, em dinheiro); R$ 20 (sem nome na lista ou após 21h30). Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória.
3 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA)
- MÚSICA AO VIVO
- Jazz na Curva
- Às 20h, no Restaurante Ibiza. Com grupo formado por Fabio Calazans (guitarra), Paulo Sodré (contrabaixo), Gabriel Ruy (bateria) e Sergio Rouver (saxofone). Tocando jazz e bossa nova. Couvert: R$ 15. Av. José Miranda Machado, 12, Vitória.
- BALADA
- Bolt
- Às 21. Festa: Terçou. Com exibição ao vivo do paredão do Big Brother. Tocando: Funk, electro, pop BR, bagaceiras e pop. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros, R$ 15 (a noite inteira). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h.Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
4 DE MARÇO (QUARTA-FEIRA)
- EXPOSIÇÃO
5 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA)
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Tô sofrendo, mas tô sarrando. Tocando: Pop BR, funk, pop, sertanejo. Ingressos: Entrada gratuita para os primeiros 100, R$ 15 (a noite inteira). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jd da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- Abertura da exposição Da Ilha
- Às 19h, no Museu do Pescador. Com ilustrações afetivas da vida marinha, do artista Igor Maia. A visitação segue até 6 de junho, de terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábado, domingos e feriados, das 11 às 15h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1095, Ilha das Caieiras, Vitória. Agendamento de visitas e mais informações: (27) 3132-8372.
- FESTIVAL
- Manifesto (Festival das Artes)
- A partir das 14h, na cantina do Centro de Artes, Ufes. O evento terá entrada gratuita e contará com exposições fotográficas, de vídeos e pinturas. Além de flash tattoo, vendas de artesanatos e apresentações musicais. Classificação: 14 anos. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
- 17h - Tiago Martins & Aqueles Caras
- 18h - Gastação Infinita
- 19h - Alinne Garruth
- 20h - A Transe
- 21h - Moreati
6 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA)
- BALADA
- Correria
- Às 22h. Festa: Especial System and Park. Com a banda Tahoma tocando System of a Down e a banda BR07 tocando Linkin Park. Ingressos: R$ 10 (até 23h), R$ 15 (após 23h). Classificação: 18 anos. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Punkadão. Tocando: Funk, 150BPM, ostentação e bregafunk. Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até 23h); R$ 15 (sem nome na lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. Classificação: 18 anos.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Born to dar. Tocando: Indie, funk, pop e pop BR. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. (27) 3311-5216.
- Bolt
- Às 21. Festa: Pop B - Physical. Tocando: Pop B e pop. Ingressos: R$ 15 (a noite inteira). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- FESTIVAL
- Manifesto (Festival das Artes)
- A partir das 14h, na cantina do Centro de Artes. O evento terá entrada gratuita e contará com exposições fotográficas, de vídeos e pinturas. Além de flash tattoo, vendas de artesanatos e apresentações musicais. Classificação: 14 anos. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
- 18h - Banda Cósmica
- 19h - Bad Feels Club
- 20h - André Prando
- 21h - Letícia Chaves
- 22h - The Devils
7 DE MARÇO (SÁBADO)
- BALADA
- Clube Arci
- Às 22h. Festa: Da Brilhantina aos Anos 80. Com banda Máquina do Tempo e Jacksonlima. Ingressos: R$ 20 (individual, no clube), R$ 22 (individual, no site), R$ 90 (mesa para 4, no clube); R$ 95 (mesa para 4, no site). Vendas: No site do Clube Arci e na bilheteria do local. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Psychedelie. Com shows das bandas Pink Flaming e Terra Convexa. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista, até 23h); R$ 20 (sem nome na lista ou após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178. Classificação: 18 anos.
- FESTA
- After Club
- Às 22h. Festa: Baile da PTzada. Com Menor Tody, MC Zangão, DJ JV de VV, DJ Pedro Schmid, Dj Japa e outros. Ingressos: R$ 66 (pista/inteira), R$ 33 (pista/meia), R$ 88 (camarote/inteira), R$ 44 (camarote/meia). Venda: No site Blueticket. Alameda Lã Plata, 51, Enseada Azul, Guarapari. Guarapari. Classificação: 16 anos.
- Zoe
- Às 23h59. Festa: "Zoe Star". Ingressos: R$ 100 (pista, inteira, 2° lote); R$ 120 (pista, promocional consumo, 2° lote); R$ 1.500 (lounge 5); R$ 1.500 (lounge 4). Venda: No site Le Billet. Com Nat Valverde, Anne Louise e Tonny Davino. Jockey de Itaparica, Vila Velha.
- SHOW
- Especial Charlie Brown Jr.
- Às 22h, no Correria. Com Heitor Gomes, ex-baixista do grupo Charlie Brown Jr., com a banda Mantenha Dúvida (SP). Abertura com as bandas Backup (tributo CPM22) e Overfunk (tributo Red Hot Chilli Peppers). Ingressos: R$ 15. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- FESTIVAL
- Pagode Capixaba Festival
- Às 20h, na quadra da Novo Império. Com Grupo Nesse Clima, Leq Samba, Grupo Primeira Classe, De Bem com a Vida e outros. Ingressos: R$ 10 (lote promocional); R$ 15 (1° lote); R$ 20 (2° lote). Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória. Informações: (27) 99735-5246, (27) 99503-7267.
- EXPOSIÇÃO
8 DE MARÇO (DOMINGO)
- SHOW
- Fundo de Quintal
- Às 16h, no Botequim do Celim. O grupo cantará seus maiores sucessos. Ingressos: R$ 70 (pista, inteira), R$ 140 (camarote) e R$ 60 (setor Casadinha). À venda no site Direta Ticket e na Cia. do Preço (ao lado do Botequim do Celim), Korujão Lanches, Diferenzza Glória, Acadêmia Mais Saúde, HBS Glória (Vila Velha), HBS Campo Grande (Cariacica) e HBS Laranjeiras (Serra) e HBS Shopping VitóriaRua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912.
- Chrigor - EVENTO CANCELADO
- Às 12h, no Defumes Bar. O cantor de samba e pagode apresenta seus sucessos. Ingressos: R$ 30. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Informações: (27) 99889-1199.
- ESPECIAL
- Cervejada da Verde e Rosa - EVENTO TRANSFERIDO PARA 15 DE MARÇO
- Às 13h, no Clube Álvares Cabral. Com a bateria da Mangueira (RJ) e da MUG. Ingressos: R$ 60 (pista); R$ 100 (pista duplo), R$ 150 (área VIP); R$ 250 (área VIP duplo). Venda: No site Superticket. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
- VAC - Vitória Anime Clube
- A partir das 11h, no Correria. Com culturas geek, nerd e gamer. Ingressos: R$ 15 (meia, promocional); R$ 20 (meia, antecipado); R$ 30 (meia, na porta); crianças até 5 anos não pagam. Vendas: no site Sympla e na Kawaii Cult (Boulevard da Praia, Reta da Penha, Vitória); Arte Impressa (Parque Res. Laranjeiras, Serra); Órbita Rock (Glória, V. Velha); X-Ray Lan Houve (Expedito Garcia , Campo Grande); Correria Music Bar (em horário de funcionamento). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Classificação: Livre. Informações: (27) 98116-3325.
- EXPOSIÇÃO
- LITERÁRIO
- Leia Mulheres - Clarice Lispector
- Às 16h, no Centro Cultural Elizário Rangel. Com leitura e discussão de alguns contos da escritora Clarice Lispector. Entrada gratuita. Rua Gonçalves Dias, 1089-1193, São Diogo I, Serra. Informações: (27) 3051-0835.