Fundo de Quintal lança "Nosso Bem Maior" durante show em Vitória

Fundo de Quintal Crédito: Divulgação

Recreio dos Olhos, em Vitória, vai ser palco para os bambas do samba neste sábado (29), quando o Fundo de Quintal se apresenta. O grupo, que em 2019 celebra 43 anos de "história musical" - como eles mesmos gostam de chamar a carreira - vai aproveitar a oportunidade para cantar o último lançamento, "Nosso Bem Maior". , em, vai ser palco para os bambas do samba neste sábado (29), quando ose apresenta. O grupo, que em 2019 celebra 43 anos de "história musical" - como eles mesmos gostam de chamar a carreira - vai aproveitar a oportunidade para cantar o último lançamento,

A música é primeira dos sambistas a ganhar um clipe, lançado há cinco dias no Youtube, e Vitória será a segunda cidade a curtir ao vivo o lançamento. "O modernismo pede que a gente faça isso, senão ficamos para trás", brinca Ubirany, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, se justificando sobre a presença dos músicos nas plataformas digitais.

Segundo Ubirany, o capixaba pode esperar um show misto, onde os hits de ontem e hoje são os protagonistas. "Será um show bem alegre para quem curte samba e curte nossa música. Para quem leva o samba a sério. Queremos que o público ouça desde as composições do nosso primeiro CD, em 1980, até nossos últimos lançamentos. A plateia nunca tem idade, é sempre uma mistura, e para nós essa é a parte mais deliciosa".

Nós adoramos nos apresentar em Vitória. É uma receptividade e respeito com nosso trabalho que nos deixa muito feliz Ubirany, fundador do Fundo de Quintal

Ubirany confidencia que as expectativas estão na altura, já que até na modalidade "mais nova" - a de lançar clipes pela web - os fãs estão em polvorosa com as letras dos compositores. "Pelas visualizações, a gente vê que está indo tudo bem e que existe um carinho muito grande com a gente. Então devemos continuar. A gente também vê no show, quando cantamos essa música que tem o clipe, que a receptividade é enorme", garante.

Além do Fundo de Quintal, o evento terá outras seis atrações. LeqSamba, Batucada Boa, DJ Gão, Junior Caprichosos, Samba Sim e Dudu Fantasia complementam a programação da festa que começa às 17h e já está no segundo lote de vendas.

SAMBA RENOVADO

Um dos fundadores do Fundo de Quintal, Ubirany completou 79 anos em maio deste ano. Além dele, Bira e Sereno - também fundadores - seguem unidos nestes 43 anos de história, levando o nome do grupo e a tradição dos sambas realizados em Cacique de Ramos, no Rio. "Nosso grupo é uma turma de 'cascudinhos', mas não foge ao trabalho. Mas os jovens têm uma relação de admiração muito grande com a gente. Vemos os novos cantando sambas tradicionais e vice-versa", diz.

Para ele, é isso que ajuda na renovação da cena do samba, a tornando sempre viva. Mas, o fundador do Fundo de Quintal lamenta só a falta de prestígio que o ritmo tem experimentado nos últimos anos. "Não acho que o samba esteja morrendo, mas acho que precisamos de mais prestígio. As pessoas estão aí, a renovação existe sim, mas falta respeito com a nossa história", avalia.

Mas Ubirany não esquece e ressalta a chegada dos dois últimos integrantes ao grupo - Marcio Alexandre e Junior Itaguaí -, que comprovam essa nova (boa) safra de sambistas. "São meninos que sabem até mais que a gente (risos). Tocam muito e sempre tiveram um repertório impecável", conclui.

SERVIÇO

Fundo de Quintal - #AVozDoSamba

Onde:

Recreio dos Olhos (Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória)

Quando: 29 de junho de 2019 (sábado), a partir das 17h

Ingressos: R$ 44 (pista, meia-entrada, 2º lote); R$ 77 (camarote, meia-entrada, 2º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br R$ 44 (pista, meia-entrada, 2º lote); R$ 77 (camarote, meia-entrada, 2º lote) - Vendas por meio do