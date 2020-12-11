Sambistas lamentam a morte de Ubirany, do Fundo de Quintal

Ubirany e Alcione Crédito: Instagram/@alcionemarrom

Na postagem informando a morte de Ubiracy, no perfil oficial do Fundo de Quintal no Instagram, a cantora Maria Rita deixou seu recado. "Esse ano! Seu Ubirany que descanse em Luz na certeza de que cumpriu essa missão lindamente nesse plano meu abraço muito, muito forte aos amigos e à família", escreveu nos comentários.

Grupos como Imaginasamba, Bom Gosto, Katinguelê e Revelação também mostraram solidariedade nos comentários, onde Péricles escreveu: "Que tristeza!".

"Não acredito! Triste demais", escreveu a cantora Thais Macedo, que depois fez uma postagem em seu perfil no Instagrao: "Grande perda pra nossa música! O samba está de luto. Vá em paz mestre Ubirany".



Jorge Aragão e Tunico da Vila também foi às redes sociais prestar solidariedade. "Vai em paz Ubirany obrigado por tudo que fez pelo samba. Perdemos a nossa elegância no dançar, perdemos um mestre repiqueiro de mão. Perdemos a caixinha de fósforos....perdemos.... Que Omolú o abençoe", escreveu o filho de Martinho da Vila.

Alcione, a Marrom, deixou seu carinho ao Fundo de Quintal e ao Cacique Ramos. " O Samba esta? de luto. Perdemos uma importante parte da nossa histo?ria e principalmente, da nossa elega?ncia. Ubirany, que Deus te receba em seus brac?os e te de? o merecido descanso. Todo o meu carinho a? fami?lia, ao @grupofundodequintal e ao Cacique de Ramos. Siga em paz, meu amigo".



No Twitter, Zeca Pagodinho falou do luto no samba. "O samba brasileiro está de luto. Descanse em paz, mestre Ubirany! Todas as nossas homenagens!", escreveu o sambista, que também publicou uma participação de Ubirany em um de seus shows.

O samba brasileiro está de luto. Descanse em paz, mestre Ubirany! Todas as nossas homenagens! pic.twitter.com/YiRJpcF4UQ — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) December 11, 2020

Uma lembrança de um show do Zeca no RJ há alguns anos. Palmas e homenagens para Ubirany! Hoje e sempre! pic.twitter.com/yk2nkzxnZc — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) December 11, 2020

Teresa Cristina falou da importância e educação de Ubirany. "Ubirany, o maior dos maiores. Inventor do repique de mão, peça fundamental em qualquer roda de samba. Um verdadeiro gentleman. Sempre sorridente, elegante. Esse vírus terrível leva embora um pedaço do subúrbio carioca. Que tristeza! Descanse em paz, Mestre!"

Ubirany, o maior dos maiores. Inventor do repique de mão, peça fundamental em qq roda de samba. Um verdadeiro gentleman. Sempre sorridente,elegante. Esse vírus terrível leva embora um pedaço do subúrbio carioca. Q tristeza! Descanse em paz, Mestre! pic.twitter.com/0PQDTl5fn6 — Teresa Cristina (@TeresaCristina) December 11, 2020

MORTE

Vítima da Covid-19, Ubirany estava internado há mais de uma semana num hospital do Rio de Janeiro com a Covid-19. A morte foi confirmada pela assessoria do grupo em comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (11).

"É com grande lamento que o grupo Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento, na manhã desta sexta-feira (11), de Ubirany Félix do Nascimento, o 'nosso querido' Ubirany, aos 80 anos de idade. O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por Covid-19", diz trecho da nota.