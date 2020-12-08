Ator Eduardo Galvão morre aos 58 anos vítima da Covid-19

O ator Eduardo Galvão morreu aos 58 anos vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pela família para amigos mais próximos no final da noite desta segunda-feira (07). Ele estava internado havia mais de uma semana no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
O ator deu entrada no hospital com cerca de 50% dos pulmões comprometidos. Por causa de complicações, o artista chegou a ser intubado e passou os últimos dias em uma UTI.
Nas redes sociais, famosos lamentaram a perda do colega.
CARREIRA NA TV
Galvão estreou na televisão como o Régis de "O Salvador da Pátria" (1989), na Globo. Na emissora, participou de novelas como "Araponga" (1990), "A Viagem (1994), "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Paraíso Tropical" (2007) e "Insensato Coração" (2011). A última participação foi em "Bom Sucesso", de 2019.
Ele também fez sucesso em seriados como "Caça Talentos" (1996), ao lado de Angélica e Ana Furtado. No SBT, esteve no elenco de "As Pupilas do Senhor Reitor (1995) e, na Record, mais recentemente, participou de "Apocalipse" (2017).