Ator Eduardo Galvão morre aos 58 anos vítima da Covid-19

O ator Eduardo Galvão morreu aos 58 anos vítima da Covid-19. A informação foi confirmada pela família para amigos mais próximos no final da noite desta segunda-feira (07). Ele estava internado havia mais de uma semana no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O ator deu entrada no hospital com cerca de 50% dos pulmões comprometidos. Por causa de complicações, o artista chegou a ser intubado e passou os últimos dias em uma UTI.

Nas redes sociais, famosos lamentaram a perda do colega.

Meu Deus! Partiu nosso grande amigo Eduardo Galvão. Desarvorada. Emudecida. Sem chão. ?? pic.twitter.com/ceOtntC5Kk — Dadá Coelho (@dadacoelho) December 8, 2020

Meu Deus do céu...



Perdemos o grande ator Eduardo Galvão para a Covid-19.



Que tristeza, que lástima! Jovem, saudável... E nos deixou.



Meus sentimentos à família. Que tragédia esse vírus é... pic.twitter.com/L6gyRcePtd — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 8, 2020

RIP Eduardo Galvão! O mais novo da turminha. O mais alegre, o mais engraçado, o mais saudável! Dor imensa! #covid_19 https://t.co/FjrlG8Kzp6 — José de Abreu (@zehdeabreu) December 8, 2020

Que triste a partida do Eduardo Galvão, um grande ator!! Meus sentimentos a família e amigos, ele nos deixa um trabalho muito bonito ??? pic.twitter.com/wArciWI39A — Regiane Alves (@RegianeAlves) December 8, 2020

CARREIRA NA TV

Galvão estreou na televisão como o Régis de "O Salvador da Pátria" (1989), na Globo. Na emissora, participou de novelas como "Araponga" (1990), "A Viagem (1994), "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Paraíso Tropical" (2007) e "Insensato Coração" (2011). A última participação foi em "Bom Sucesso", de 2019.