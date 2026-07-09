Motociclista morre decapitado por arame em Santa Maria de Jetibá

Um motociclista de 34 anos morreu decapitado na manhã de quarta-feira (8) após atingir um arame em uma propriedade rural na localidade de São João do Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu em uma estrada particular da propriedade que dá acesso a uma estufa em construção. Ao entrar na estrutura, o condutor acelerou a motocicleta em direção à parte superior da estufa e atingiu um arame utilizado para o estaiamento de escoras, que estava sem a devida tensão.





O impacto causou a morte da vítima no local. O homem prestava serviço na propriedade onde ocorreu o acidente.





A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.





As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá.