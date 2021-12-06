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Rodovia Leste-Oeste

Motorista fica ferida após bater carro contra poste em Vila Velha

Segundo os Bombeiros, a mulher de 36 anos foi resgatada consciente, com queixas de dores no tórax e na nuca. Ela foi socorrida para o Hospital Praia da Costa, no mesmo município
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 dez 2021 às 19:35

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 19:35

Uma motorista ficou ferida após bater com um Volkswagen Gol preto contra um poste na tarde desta segunda-feira (6) na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, a condutora do carro ficou presa às ferragens, por isso foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros. Ela foi resgatada consciente, com queixas de dores no tórax e na nuca, e encaminhada ao Hospital Praia da Costa, no mesmo município.
A motorista do carro, Erileny Barcelos, conversou com a reportagem nesta terça-feira (7) e contou que trafegava no sentido Cariacica quando uma carreta a atingiu, fazendo com que ela perdesse o controle da direção.
"Estava na pista da esquerda, quando a carreta vinha na pista da direita, jogou o carro para cima de mim, me fechando. Perdi o controle do carro, bati no poste. A carreta então saiu arrastando a traseira do meu carro, que ficou virado naquela posição. Não foi devido à chuva nem nada, foi devido à colisão. Eu dependo do meu carro para trabalhar, faço consertos, e o veículo deu perda total. Vou registrar a ocorrência. Numa dessas eu poderia até ter morrido", relatou.
Vale Encantado
Acidente em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização

07/12/2021 - 4:30
O texto foi atualizado com informações da vítima, em entrevista à reportagem. 

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