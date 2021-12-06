Motorista fica ferida após bater carro contra poste em Vila Velha

ATUALIZAÇÃO - 06/12 às 17h30min | Vale Encantado/Vila Velha – Acidente Automobilístico: Mulher de 36 anos após perder controle veiculo e se chocar contra poste, foi resgatada consciente com queixa de dor no tórax e nuca. Equipe transportou ao Hospital Praia da Costal. #193ES

A motorista do carro, Erileny Barcelos, conversou com a reportagem nesta terça-feira (7) e contou que trafegava no sentido Cariacica quando uma carreta a atingiu, fazendo com que ela perdesse o controle da direção.

"Estava na pista da esquerda, quando a carreta vinha na pista da direita, jogou o carro para cima de mim, me fechando. Perdi o controle do carro, bati no poste. A carreta então saiu arrastando a traseira do meu carro, que ficou virado naquela posição. Não foi devido à chuva nem nada, foi devido à colisão. Eu dependo do meu carro para trabalhar, faço consertos, e o veículo deu perda total. Vou registrar a ocorrência. Numa dessas eu poderia até ter morrido", relatou.