Quase 4 mil famílias moram em áreas de risco em Cachoeiro

TV Gazeta Sul. Um monitoramento da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, aponta que 3.913 famílias moram em áreas de risco no município. Somente no bairro Zumbi, um total de 384 residências estão nessas regiões onde podem ocorrer deslizamentos, de acordo com apuração da reportagem da

"Quando chove, nem de casa estamos saindo porque corremos risco. O medo é sair e encontrar a casa caída no chão ao retornar" Anailton Martins - Aposentado, morador do bairro Zumbi

Segundo Carlos Miranda, coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, o bairro Zumbi é um dos que apresentam maior concentração de pessoas vivendo em área de risco. “É uma região com movimentação de massa e com rolamento de rochas. Já o segundo bairro mais afetado é o Boa Vista”, disse.

Ao todo, 3.913 famílias estão morando em áreas de risco em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Com objetivo de conter os deslizamentos de terra em áreas de risco, a Prefeitura de Cachoeiro iniciou um processo de licitação para contratar uma empresa especializada em aplicar gel composto de PVC nessas regiões. Trata-se de um material — bastante utilizado nas construções — que impermeabiliza o solo e evita o processo de erosão. A princípio, os trabalhos serão feitos em seis áreas de risco.

"A colocação desse produto faz um capeamento na encosta e também tira toda a água por meio de um sistema de drenagem", explicou Miranda.