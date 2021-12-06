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E vem chuva aí!

Quase 4 mil famílias moram em áreas de risco em Cachoeiro

Defesa Civil Municipal monitora essas regiões e pede que moradores entrem em contato com o órgão para agendar vistoria do imóvel. Para os próximos dias, expectativa é de chuva
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 dez 2021 às 17:02

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 17:02

Um monitoramento da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, aponta que 3.913 famílias moram em áreas de risco no município. Somente no bairro Zumbi, um total de 384 residências estão nessas regiões onde podem ocorrer deslizamentos, de acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta Sul.
Considerando o alerta de chuvas e ventos  do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para os 78 municípios capixabas, quem reside nesses locais deve ficar atento. Morador do bairro Zumbi, o aposentado Anailton Martins sabe bem o que é viver com medo de deslizamentos de terras e de  pedras.
"Quando chove, nem de casa estamos saindo porque corremos risco. O medo é sair e encontrar a casa caída no chão ao retornar"
Anailton Martins - Aposentado, morador do bairro Zumbi
Segundo Carlos Miranda, coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, o bairro Zumbi é um dos que apresentam maior concentração de pessoas vivendo em área de risco. “É uma região com movimentação de massa e com rolamento de rochas. Já o segundo bairro mais afetado é o Boa Vista”, disse.
Quase 4 mil famílias moram em áreas de risco monitoradas pela Defesa Civil em Cachoeiro
Ao todo, 3.913 famílias estão morando em áreas de risco em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Com objetivo de conter os deslizamentos de terra em áreas de risco, a Prefeitura de Cachoeiro iniciou um processo de licitação para contratar uma empresa especializada em aplicar gel composto de PVC nessas regiões. Trata-se de um material — bastante utilizado nas construções — que impermeabiliza o solo e evita o processo de erosão. A princípio, os trabalhos serão feitos em seis áreas de risco.
"A colocação desse produto faz um capeamento na encosta e também tira toda a água por meio de um sistema de drenagem", explicou Miranda.
Outra região que preocupa no município é o distrito de Pacotuba. No mês passado, o rio Itapemirim subiu 2,3 metros, transbordando e alagando cinco ruas do local. Diante da situação, a Defesa Civil está em alerta para a chegada de chuvas ainda mais fortes. “Contamos também com a ajuda da população, pedidos que os moradores entrem em contato pelo número 199, agendando uma vistoria”, finalizou o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro.

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