ES recebe alerta laranja para risco de chuvas e ventos de até 100km/h

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (6) um alerta laranja de chuvas fortes e ventos intensos para todo o Espírito Santo. O alerta da cor laranja é o segundo na escala de maior risco do Inmet.

De acordo com a previsão, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou até 50 a 100 mm/dia, bem como os ventos podem variar de de 60 km/h a 100km/h. O alerta é válido até as 11 horas de terça-feira (7).

Your browser does not support the video tag.

O instituto recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, os aparelhos elétricos devem ser desligados, bem como o quadro geral de energia.

O alerta laranja do Inmet compreende, além do Espírito Santo, os Estados do Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.