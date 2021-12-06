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#ChuvaNoES

ES recebe alerta laranja para risco de chuvas e ventos de até 100km/h

Aviso vale para todos os 78 municípios capixabas até a manhã de terça-feira (7), podendo ser prorrogado
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 dez 2021 às 14:47

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 14:47

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (6) um alerta laranja de chuvas fortes e ventos intensos para todo o Espírito Santo. O alerta da cor laranja é o segundo na escala de maior risco do Inmet.
De acordo com a previsão, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou até 50 a 100 mm/dia, bem como os ventos podem variar de de 60 km/h a 100km/h. O alerta é válido até as 11 horas de terça-feira (7).
O instituto recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, os aparelhos elétricos devem ser desligados, bem como o quadro geral de energia.
O alerta laranja do Inmet compreende, além do Espírito Santo, os Estados do Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.
Chuva
Alerta de chuvas e ventos intensos para o ES Crédito: Inmet

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