Seis escolas de Cachoeiro suspendem aulas por falta de água em bairros

Moradora de Cachoeiro de Itapemirim está com a torneira seca Crédito: Luiz Gonçalves/TV Gazeta Sul

Treze bairros de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , estão sem água desde segunda-feira (23), há três dias. Por esse motivo, a prefeitura suspendeu as aulas em seis escolas do município. A previsão da BRK — companhia de saneamento da cidade — é que o abastecimento seja normalizado em até 24 horas.

Os bairros afetados são: Ibitiquara, Nossa Senhora de Fátima, Aquidaban, Abelardo Machado, Ferroviários, Santa Cecília, Nossa Senhora da Penha, Santa Helena, Alto Independência, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Coronel Borges e São Luiz Gonzaga.

A falta de água nesses bairros afetou seis escolas municipais de educação básica (Emebs) de Cachoeiro de Itapemirim, que tiveram as atividades suspensas. Confira quais são:

Maria do Carmo Magalhães (bairro Nossa Senhora Aparecida);

Albertina Macedo (bairro Santa Cecília);

José Taveira e Sirda Rocha (ambas no bairro Abelardo Ferreira Machado);

Jacomo Silotti e Sebastião da Rosa Machado (ambas no bairro Vargem Grande do Soturno).



A Emeb Athayr Cagnim, no bairro Nossa Senhora de Fátima, também foi afetada, mas manteve as aulas porque a unidade possui um grande reservatório de água.

Cartaz em Emeb de Cachoeiro avisaque não haverá aula nesta quinta Crédito: Luiz Gonçalves/TV Gazeta Sul

Técnica em radiologia, Emanuelle Porto Pereira, precisou contratar uma babá para cuidar do filho para conseguir trabalhar. “É muito triste saber que as crianças não vão poder frequentar a escola. Já foram prejudicados pela pandemia, agora para um simples problema de água”, disse em entrevista à TV Gazeta Sul.

O QUE DIZ A EMPRESA:

Em nota, a BRK informou, em nota, que concluiu o reparo no sistema de bombeamento do Centro de Reservação da Região do Aquidaban. "O sistema foi afetado pelo temporal da última terça-feira, que resultou em queda de energia em diversas partes da cidade. As bombas já estão operando com carga máxima e o abastecimento está sendo retomado nas localidades afetadas pela falta de água", disse.

Segundo a empresa, a previsão é de que a normalização completa do abastecimento ocorra até as 12h desta sexta-feira (3). Enquanto o serviço não é restabelecido para todos, a concessionária mantém seis carros-pipas atuando nos bairros afetados.

"A empresa reforça o pedido para que os moradores que estão com o abastecimento regular contribuam com o uso consciente de água, sem desperdício. Para entrar em contato com a BRK, estão disponíveis os seguintes canais de comunicação: 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia, e Whatsapp (11) 99988-0001, em horário comercial", finalizou a BRK.