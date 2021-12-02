Seis escolas de Cachoeiro suspendem aulas por falta de água em bairros

Treze bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão sem água desde segunda-feira (23), há três dias. Por esse motivo, a prefeitura suspendeu as aulas em seis escolas do município. A previsão da BRK — companhia de saneamento da cidade — é que o abastecimento seja normalizado em até 24 horas.
Os bairros afetados são: Ibitiquara, Nossa Senhora de Fátima, Aquidaban, Abelardo Machado, Ferroviários, Santa Cecília, Nossa Senhora da Penha, Santa Helena, Alto Independência, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Coronel Borges e São Luiz Gonzaga.
A falta de água nesses bairros afetou seis escolas municipais de educação básica (Emebs) de Cachoeiro de Itapemirim, que tiveram as atividades suspensas. Confira quais são:
- Maria do Carmo Magalhães (bairro Nossa Senhora Aparecida);
- Albertina Macedo (bairro Santa Cecília);
- José Taveira e Sirda Rocha (ambas no bairro Abelardo Ferreira Machado);
- Jacomo Silotti e Sebastião da Rosa Machado (ambas no bairro Vargem Grande do Soturno).
A Emeb Athayr Cagnim, no bairro Nossa Senhora de Fátima, também foi afetada, mas manteve as aulas porque a unidade possui um grande reservatório de água.
Técnica em radiologia, Emanuelle Porto Pereira, precisou contratar uma babá para cuidar do filho para conseguir trabalhar. “É muito triste saber que as crianças não vão poder frequentar a escola. Já foram prejudicados pela pandemia, agora para um simples problema de água”, disse em entrevista à TV Gazeta Sul.
O QUE DIZ A EMPRESA:
Em nota, a BRK informou, em nota, que concluiu o reparo no sistema de bombeamento do Centro de Reservação da Região do Aquidaban. "O sistema foi afetado pelo temporal da última terça-feira, que resultou em queda de energia em diversas partes da cidade. As bombas já estão operando com carga máxima e o abastecimento está sendo retomado nas localidades afetadas pela falta de água", disse.
Segundo a empresa, a previsão é de que a normalização completa do abastecimento ocorra até as 12h desta sexta-feira (3). Enquanto o serviço não é restabelecido para todos, a concessionária mantém seis carros-pipas atuando nos bairros afetados.
"A empresa reforça o pedido para que os moradores que estão com o abastecimento regular contribuam com o uso consciente de água, sem desperdício. Para entrar em contato com a BRK, estão disponíveis os seguintes canais de comunicação: 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia, e Whatsapp (11) 99988-0001, em horário comercial", finalizou a BRK.
Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul