Renova recorre e moradores de Colatina ainda não receberam indenização

Lama rejeitos de minério atingiu o Rio Doce, em Colatina, no final de 2015 Crédito: Vitor Jubini

O prazo para início do pagamento estava previsto para esta quarta-feira, dia 1° de dezembro, mas os moradores ainda não receberam os R$ 2 mil por dia que ficaram sem abastecimento na região.

A decisão do juiz Mário de Paula Franco Junior, da 12ª Vara Federal Cível e Agrária , publicada no dia 30 de outubro deste ano, prevê que o valor deverá ser pago às pessoas que já fizeram o cadastro junto à Renova até o dia 30 de abril de 2020 se declarando impactado pelo crime ambiental, ou àquelas que entraram com um processo na Justiça até a data.

Essas pessoas vão precisar fazer uma nova inscrição no Sistema Indenizatório Simplificado no site da Fundação Renova e apresentar documentos que comprovem evidências do dano. As inscrições só podem ser feitas com a representação de advogados ou de defensores públicos.

Segundo a Fundação Renova, novos cadastros não vão ser aceitos. A instituição também informou que os casos identificados como tentativas de fraudes são encaminhados para as autoridades.

Os pedidos de indenização serão analisados individualmente pelo juiz da 12ª Vara Federal Cível e Agrária. Até que os recursos sejam julgados, a Fundação Renova vai precisar cumprir os pagamentos aprovados pelo magistrado.

O QUE DIZ A FUNDAÇÃO RENOVA: VEJA NONA NA ÍNTEGRA

"A Fundação Renova informou que foram apresentados recursos pelas partes envolvidas, com relação à decisão da 12ª Vara Federal que instituiu a indenização por Dano Água por meio do Sistema Indenizatório Simplificado, pendentes ainda de decisão e aclaração.