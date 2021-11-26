Mulher morre após acidente entre moto e ônibus em Colatina

Mulher sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito que envolveu uma moto e um ônibus de transporte coletivo na madrugada desta sexta-feira (26), no bairro São Silvano, Colatina , no Noroeste do Estado. A vítima, Elimara Nogueira da Silva Calixto, recebeu os primeiros socorros e veio a óbito após dar entrada no Hospital Silvio Avidos, no mesmo município. O motorista do ônibus disse à Polícia Militar que apenas percebeu a colisão quando ouviu um barulho e depois observou que havia uma mulher caída atrás do veículo.

O motorista informou à polícia que, de imediato, chamou o Corpo de Bombeiros e aguardou ajuda no local. Ele disse que não sabia como ocorreu o acidente, pois só viu a vítima após a batida. No boletim de ocorrência, foi registrado que uma câmera de videomonitoramento de uma farmácia, nas proximidades, pode ter gravado o acidente.

O condutor do ônibus fez teste de alcoolemia, que constatou que ele não havia consumido bebida alcoólica. A polícia o conduziu à 15ª Delegacia Regional , em Colatina, para medidas cabíveis.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o motorista do ônibus foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Colatina. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ÔNIBUS

“A Viação Joana Darc informa que lamenta profundamente o ocorrido. A empresa aguarda o resultado da perícia e está à disposição para esclarecimentos”, informou, por meio de nota.