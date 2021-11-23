Vídeo: incêndio atinge fábrica de móveis em Colatina

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Um incêndio atingiu uma fábrica de móveis no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina , no Noroeste do Estado, na tarde desta terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 13h40, horário em que funcionários do local estavam trabalhando. No entanto, apesar do susto, ninguém se feriu.

As chamas foram controladas pelos Bombeiros por volta das 16h30. Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o major Cristiano Malacarne, da corporação, explicou que, apesar da dimensão do incêndio, os funcionários conseguiram sair do local e não houve vítimas.

De acordo com o major, o fogo começou nos fundos da fábrica, onde ficavam os estoques. O local era usado para armazenar materiais inflamáveis, como espumas, madeira, tíner e embalagens de papel. Os Bombeiros conseguiram isolar o setor e impedir que as chamas se espalhassem.

Os Bombeiros precisaram abrir buracos na parede de uma churrascaria que fica ao lado da fábrica para reduzir a fumaça e tentar conter o fogo pelo lado de fora. Além do calor forte, as equipes tiveram dificuldade no combate às chamas porque parte da estrutura ameaçava desabar.

Incêndio atinge fabrica de móveis em Colatina.

Mário Sérgio Nascimento, proprietário da fábrica de móveis, estimou um prejuízo de mais de R$ 500 mil devido ao incêndio. Segundo ele, a maioria dos materiais que estavam no estoque foi entregue no local na segunda-feira (22).

A avenida em frente à fábrica ficou interditada durante 3 horas, enquanto os Bombeiros trabalhavam. O trânsito ficou lento em um trecho da BR 259, mas já foi liberado.

Os Bombeiros informaram que vão interditar apenas a área afetada pelo fogo, e o restante da fábrica pode continuar em funcionamento. Segundo a corporação, uma investigação será aberta para apurar as causas do incêndio e o prazo para que seja concluída é de 15 dias.

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