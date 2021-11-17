Furto de cobre gera prejuízo de R$ 5 mil a supermercado de Colatina

Câmeras de videomonitoramento registraram a ação e os policiais puderam identificar o suspeito que efetuou o furto. Ele foi localizado próximo à Viação São Gabriel. Em depoimento, confessou que cometeu o crime e disse que vendeu o cobre para um estabelecimento comercial por R$ 39. O proprietário da loja, um homem de 61 anos, confirmou que adquiriu o produto, após pesar o material e obter 1 kg do metal.