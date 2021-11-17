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Noroeste do ES

Furto de cobre gera prejuízo de R$ 5 mil a supermercado de Colatina

Apesar da pequena quantidade levada, estabelecimento vai precisar fazer a troca da tubulação do ar-condicionado, o que aumenta os custos do reparo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 nov 2021 às 11:58

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 11:58

Cobre furtado de supermercado apreendido pela PM
Cobre furtado de supermercado apreendido pela PM Crédito: Divulgação/PMES
O furto de fios de cobre deve causar prejuízo de cerca de R$ 5 mil a um supermercado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O crime foi cometido na madrugada de terça-feira (16) por um homem, que depois vendeu o material para outro indivíduo. Os envolvidos foram detidos pela Polícia Militar e encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. O responsável pelo furto foi entregue ao sistema prisional, enquanto o outro responde pelo caso em liberdade.
Câmeras de videomonitoramento registraram a ação e os policiais puderam identificar o suspeito que efetuou o furto. Ele foi localizado próximo à Viação São Gabriel. Em depoimento, confessou que cometeu o crime e disse que vendeu o cobre para um estabelecimento comercial por R$ 39. O proprietário da loja, um homem de 61 anos, confirmou que adquiriu o produto, após pesar o material e obter 1 kg do metal.
No início da tarde, ambos foram conduzidos para a delegacia. O homem foi autuado em flagrante por receptação, recolheu fiança e foi liberado para responder em liberdade. O outro, autuado por furto, foi encaminhado ao sistema prisional.
Área invadida por homem para cometer o furto
Área invadida por homem para cometer o furto Crédito: Divulgação/PMES
Apesar da pequena quantidade, os responsáveis pelo supermercado precisarão fazer a troca da tubulação do ar-condicionado, o que aumenta os custos do reparo.

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