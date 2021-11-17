Idoso morre após passar mal ao volante e atingir muro de casa em Colatina

Segundo informações da Polícia Militar, após o motorista perder o controle, o veículo saiu da rua e atingiu o muro de uma casa.

A PM informou que foi acionada por moradores e, após chegarem ao local, os policiais perceberam que o homem não respondia a nenhum sinal, por isso acionaram os Bombeiros — que, após testes, confirmaram que o idoso estava morto.