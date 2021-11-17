Idoso morre após passar mal ao volante e atingir muro de casa em Colatina

Um idoso de 68 anos morreu após perder o controle da direção e bater o carro contra o muro de uma casa nesta terça-feira (19), no bairro Vila Amélia, em Colatina. Segundo informações da Polícia Militar, familiares que foram ao local do acidente informaram aos militares que o homem fazia tratamento para problemas no coração. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida.
A PM informou que foi acionada por moradores e, após chegarem ao local, os policiais perceberam que o homem não respondia a nenhum sinal, por isso acionaram os Bombeiros — que, após testes, confirmaram que o idoso estava morto.
Com o acidente, o veículo subiu em uma calçada e ficou com avarias no para-choque dianteiro devido ao impacto da batida no muro da residência. A Polícia Civil foi acionada, realizou a perícia do local e o corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Colatina.