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Fatalidade

Idoso morre após passar mal ao volante e atingir muro de casa em Colatina

Segundo informações da PM, familiares que foram ao local do acidente informaram aos militares que o homem fazia tratamento para problemas no coração
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 nov 2021 às 21:21

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 21:21

Um idoso de 68 anos morreu após perder o controle da direção e bater o carro contra o muro de uma casa nesta terça-feira (19), no bairro Vila Amélia, em Colatina. Segundo informações da Polícia Militar, familiares que foram ao local do acidente informaram aos militares que o homem  fazia tratamento para problemas no coração. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida.
Segundo informações da Polícia Militar, após o motorista perder o controle, o veículo saiu da rua e atingiu o muro de uma casa.
Segundo informações da Polícia Militar, após o motorista perder o controle, o veículo saiu da rua e atingiu o muro de uma casa. Crédito: Policia Militar | Divulgação
A PM informou que foi acionada por moradores e, após chegarem ao local, os policiais perceberam que o homem não respondia a nenhum sinal, por isso acionaram os Bombeiros — que, após testes, confirmaram que o idoso estava morto.
Com o acidente, o veículo subiu em uma calçada e ficou com avarias no para-choque dianteiro devido ao impacto da batida no muro da residência. A Polícia Civil foi acionada, realizou a perícia do local e o corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Colatina.

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