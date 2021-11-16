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Se recupera em hospital

Arrastado em acidente em Santa Maria de Jetibá sonha em ser pastor

Três dias antes de ser arrastado por um caminhão enquanto estava em um poste trabalhando, Danilo havia feito uma prova para cursar Teologia, segundo sua irmã: "Muito dedicado às coisas de Deus", disse Daniela
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

16 nov 2021 às 18:57

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 18:57

A fé tanto move a vida de Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, que ele tem o sonho de ser pastor e fez prova para cursar Teologia três dias antes de ser vítima de um acidente impressionante em Santa Maria de Jetibá, na Região Central Serrana do Espírito Santo. Ele é prestador de serviços de uma empresa de telecomunicações e fazia um trabalho de reparo na última quarta-feira (10), quando foi arrastado por um caminhão que passava pela rua no município e puxou fios de um poste.
Segundo a irmã Daniela Lopes Herbst, no domingo antes do acidente, dia 7 de novembro, o trabalhador havia feito uma prova para cursar Teologia na faculdade. Ela disse que o jovem é muito dedicado à religião e professa a fé na igreja evangélica Adventista do Sétimo Dia, em Paraju, distrito de Domingos Martins, onde mora.
"Danilo é um homem muito dedicado às coisas de Deus. Se faltar alguém para cantar na igreja, ele canta; para pregar, ele prega. Para nós, toda a família, a fé é tudo. Inclusive, nosso irmão mais velho é pastor", contou.
Daniel Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória
Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, está internado na UTI do HEUE, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Arrastado em acidente em Santa Maria de Jetibá sonha em ser pastor
"Confiamos muito em Deus e agradecemos muito todas as orações. No dia em que ele acordou, foi impressionante. Ele não se lembra muito, estava um pouco dopado. Meu irmão mais velho e outros dois pastores fizeram visita espiritual. Ele ficou muito agitado, apontando para o papel e para a Bíblia, demonstrando que queria escrever. Nosso irmão mais velho deu caneta a ele e todo mundo ficou surpreso, já que Danilo antes nem se mexia. Logo foi e escreveu o Provérbios 16:9"
Daniela Lopes Herbst - Irmã de Danilo
Daniela contou ainda que o irmão é um homem muito amoroso e querido por todos que o conhecem. "Ele tenta levar a fé para as pessoas. Os três filhos pequenos dele frequentam a igreja junto ao pai, que os coloca para cantar e adorar a Deus", disse.

ESTADO DE SAÚDE ATUAL

Melhorando a cada dia, nesta terça-feira (16) Danilo recebeu as visitas da mãe e da cunhada. Daniela conversou com elas e foi informada de que ele continua se recuperando bem e está conversando muito, se alimentando pela boca e já querendo ir embora para casa. "Retiraram os drenos dos pulmões hoje pela manhã. A fisioterapeuta vai passar para ver se ele começa a levantar, já que ele quer ir sozinho ao banheiro", relatou.
Daniela contou também que a família está cheia de expectativas, as mais otimistas possíveis. "Estamos pulando de alegria, contentes que está sendo mais rápido do que imaginávamos. Os dias foram difíceis, mas graças a Deus ele está muito bem e acho que até o final da semana vai para a enfermaria. Ele só não lembra do que aconteceu e nem queremos falar sobre isso. Tem feito exames e está sendo monitorado. Vamos ver como vai reagir sem os drenos. Agora somos só agradecimentos às equipes dos hospitais, tanto o de Santa Maria quanto o de Vitória", acrescentou.

DANILO ACORDOU DO COMA E ESCREVEU VERSÍCULO

Danilo Lopes Herbst acordou do coma induzido na manhã do último sábado (13) e escreveu em um papel: "Provérbios 16:9". A parte da Bíblia citada por Danilo diz: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos".
Anotação feita por Danilo no hospital
Anotação feita por Danilo no hospital Crédito: Arquivo Pessoal
Uma médica que o atende disse à família que o caso dele é um “milagre”. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas segundo a irmã Daniela Lopes Herbst, ele tem “a cada dia uma vitória”.

O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento na tarde de quarta-feira (10) mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Demandada pela reportagem, a empresa Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá.
"A empresa informa que a devida apuração da causa do acidente será realizada junto à Telemont. A Oi acrescenta ainda que está acompanhando as medidas assistenciais providenciadas pela parceira ao funcionário e à família", esclareceu.

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