Segundo a irmã Daniela Lopes Herbst, no domingo antes do acidente, dia 7 de novembro, o trabalhador havia feito uma prova para cursar Teologia na faculdade. Ela disse que o jovem é muito dedicado à religião e professa a fé na igreja evangélica Adventista do Sétimo Dia, em Paraju, distrito de Domingos Martins, onde mora.

"Danilo é um homem muito dedicado às coisas de Deus. Se faltar alguém para cantar na igreja, ele canta; para pregar, ele prega. Para nós, toda a família, a fé é tudo. Inclusive, nosso irmão mais velho é pastor", contou.

Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, está internado na UTI do HEUE, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Your browser does not support the audio element. Arrastado em acidente em Santa Maria de Jetibá sonha em ser pastor

"Confiamos muito em Deus e agradecemos muito todas as orações. No dia em que ele acordou, foi impressionante. Ele não se lembra muito, estava um pouco dopado. Meu irmão mais velho e outros dois pastores fizeram visita espiritual. Ele ficou muito agitado, apontando para o papel e para a Bíblia, demonstrando que queria escrever. Nosso irmão mais velho deu caneta a ele e todo mundo ficou surpreso, já que Danilo antes nem se mexia. Logo foi e escreveu o Provérbios 16:9" Daniela Lopes Herbst - Irmã de Danilo

Daniela contou ainda que o irmão é um homem muito amoroso e querido por todos que o conhecem. "Ele tenta levar a fé para as pessoas. Os três filhos pequenos dele frequentam a igreja junto ao pai, que os coloca para cantar e adorar a Deus", disse.

ESTADO DE SAÚDE ATUAL

Melhorando a cada dia, nesta terça-feira (16) Danilo recebeu as visitas da mãe e da cunhada. Daniela conversou com elas e foi informada de que ele continua se recuperando bem e está conversando muito, se alimentando pela boca e já querendo ir embora para casa. "Retiraram os drenos dos pulmões hoje pela manhã. A fisioterapeuta vai passar para ver se ele começa a levantar, já que ele quer ir sozinho ao banheiro", relatou.

Daniela contou também que a família está cheia de expectativas, as mais otimistas possíveis. "Estamos pulando de alegria, contentes que está sendo mais rápido do que imaginávamos. Os dias foram difíceis, mas graças a Deus ele está muito bem e acho que até o final da semana vai para a enfermaria. Ele só não lembra do que aconteceu e nem queremos falar sobre isso. Tem feito exames e está sendo monitorado. Vamos ver como vai reagir sem os drenos. Agora somos só agradecimentos às equipes dos hospitais, tanto o de Santa Maria quanto o de Vitória", acrescentou.

DANILO ACORDOU DO COMA E ESCREVEU VERSÍCULO

Anotação feita por Danilo no hospital Crédito: Arquivo Pessoal

Uma médica que o atende disse à família que o caso dele é um “milagre”. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas segundo a irmã Daniela Lopes Herbst, ele tem “a cada dia uma vitória”.

O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento na tarde de quarta-feira (10) mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.

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De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Demandada pela reportagem, a empresa Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá.