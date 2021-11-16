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Papai Noel dos Correios: crianças do ES escrevem cartas pedindo presente

Ao todo, são 5.500 cartinhas disponíveis para adoção no Estado. Quem quiser ajudar já pode se inscrever na campanha, que ajuda a alegrar o Natal de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

16 nov 2021 às 17:41

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 17:41

Apesar da pandemia da Covid-19, o Natal de 2021 será com parte da população já vacinada no Espírito Santo e de comemoração entre familiares, parentes e amigos, mantendo as medidas sanitárias recomendadas para evitar a transmissão da doença. Mesmo com a dificuldade enfrentada pela população durante a pandemia, o que não falta todo ano é a esperança das crianças. Assim como em anos anteriores, milhares delas esperam o Papai Noel do Correios que, neste ano, já recebe os pedidos dos pequenos e promete manter a tradição com muita alegria, amor e solidariedade.
Quem se interessar em ajudar o Papai Noel dos Correios já pode se inscrever na campanha, que acontece há 32 anos no Estado e ajuda a alegrar o Natal de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, são 5.500 cartinhas disponíveis para adoção no Espírito Santo. Elas estão disponíveis no Blog do Papai Noel dos Correios (CLIQUE AQUI) e nas agências participantes. A ação une forças de uma corrente do bem para atender os pedidos de presentes. 
Papai Noel dos Correios 2021
Crianças entregam suas cartinhas para o Papai Noel dos Correios em 2021.   Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória
No início da manhã desta terça-feira (16), ocorreu o lançamento da campanha na sede dos Correios, em Vitória, com a presença de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Robson José Nassur Peixoto, da Capital. No local, os pequenos foram encontrar o Papai Noel e deixaram escrito o que sonham em ganhar de Natal. 
As cartinhas foram feitas pelos estudantes como atividade escolar, sob a orientação de professores e com o auxílio dos responsáveis. Além de estimular a garotada a escrever cartas, a campanha dissemina valores natalinos, como a solidariedade.

COMO ADOTAR UMA CARTINHA ?

Adotar uma das cartinhas com pedidos de presentes é simples e fácil. Os padrinhos e madrinhas devem se dirigir a uma unidade dos Correios participante da ação ou acessar o blog oficial da campanha, batizado de Blog Noel dos Correios. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line”. A partir da localidade, serão disponibilizadas as cartas e as opções de locais de entrega dos presentes. O solicitante receberá por e-mail a confirmação da adoção. 

ENTREGA DOS PRESENTES

Após escolher uma cartinha e comprar o presente, a entrega deve ser feita presencialmente, até o dia 3 de dezembro. Em Vitória, são seis locais onde é possível entregar a doação: 
  • Agência Central, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
  • Shopping Vitória, na Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá
  • Agência Shopping Norte Sul, na Avenida José Maria Vivácqua Santos, em Jardim Camburi
  • Agência Porto de Tubarão, na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi
  • Agência Praia do Canto, na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto
  • Agência Leitão da Silva, na rua José Farias, em Santa Luiza

COMO AS CRIANÇAS VÃO RECEBER OS PRESENTES ?

O Papai Noel dos Correios vai enviar todos os presentes para escolas e os pais das crianças serão chamados para fazer a retirada.

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