Covid-19: ES registra 13.065 mortes e tem 614.167 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.065 mortes e 614.167 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 48 horas, foram registrados 15 óbitos e 700 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (16) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Excepcionalmente, o material compara dados entre domingo (14) e esta terça-feira, e não no intervalo de 24h, como A Gazeta faz desde o início da pandemia.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.906. Na sequência, aparece Vila Velha (77.308), seguida por Vitória (67.151) e Cariacica (46.620). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.869), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.589 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.833. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.993 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 591.840, com um acréscimo de 955 pessoas recuperadas em 48 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.239.877 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Outras 114.854 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 367.328 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos trabalhadores da saúde.
Com relação à aplicação da segunda dose, a reportagem demandou a Secretaria de Estado da Saúde sobre divergências nos números desde o dia 8 de novembro, e a Sesa informou que a demanda está na área técnica. Assim que houver retorno sobre o assunto, este texto será atualizado.