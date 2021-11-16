Covid-19: ES registra 13.065 mortes e tem 614.167 casos confirmados

13.065 mortes e 614.167 casos confirmados de A Gazeta faz desde o início da pandemia. Espírito Santo chegou ao total dede Covid-19 desde o início da pandemia. Em um intervalo de 48 horas, foram registrados 15 óbitos e 700 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (16) no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Excepcionalmente, o material compara dados entre domingo (14) e esta terça-feira, e não no intervalo de 24h, comofaz desde o início da pandemia.

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 77.906. Na sequência, aparece Vila Velha (77.308), seguida por Vitória (67.151) e Cariacica (46.620). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.869), que fica na Região Sul do Estado.

ES tem 13.065 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.589 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.833. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.993 contaminações.

Até esta terça-feira, mais de 2,2 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 591.840, com um acréscimo de 955 pessoas recuperadas em 48 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.239.877 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Outras 114.854 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 367.328 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos trabalhadores da saúde.