Conheça as duas cidades que têm a menor taxa de vacinação no ES

Municípios nas extremidades do Espírito Santo têm realidades semelhantes quanto à cobertura vacinal
contra a Covid-19: ambos têm menos de 60% de sua população imunizada contra o vírus da pandemia. No Estado, a média na primeira dose é de 82,55% da população; na segunda, 58,8%.
Em Bom Jesus do Norte
– coladinha com o Rio de Janeiro –, com população estimada de 10 mil habitantes, 5.256 pessoas foram imunizadas com a primeira dose, segundo dados mais recentes do Painel de Vacinação do governo estadual. Isso quer dizer que 54,86% da população tomou o primeiro imunizante de proteção contra o vírus. E, na segunda dose, o indicador de cobertura é de 45,6% (4.538).
No extremo oposto, em Pedro Canário
, que faz divisa com a Bahia, a primeira dose foi dada a 14.483 pessoas, o que equivale a 57,23% da população, que hoje é estimada em 26.575 habitantes. A segunda dose, por sua vez, alcança 40,4% dos moradores, ou seja, 10.645 pessoas. Nessa segunda fase, Pedro Canário tem o pior índice do Estado.
O indicador é preocupante. A Áustria, por exemplo, iniciou um lockdown após o aumento de casos do novo coronavírus. Por lá, a taxa de vacinação total é de cerca de 65% da população, uma das mais baixas da Europa Ocidental.
Portanto, é bom que os moradores de Bom Jesus do Norte e Pedro Canário se conscientizem da gravidade da situação e corram para os locais de vacinação para serem imunizados. A vida agradece.