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Leonel Ximenes

Conheça as duas cidades que têm a menor taxa de vacinação no ES

Nos dois municípios, imunização com a primeira dose não chega a 60% da população

Públicado em 

16 nov 2021 às 17:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Municípios nas extremidades do Espírito Santo têm realidades semelhantes quanto à cobertura vacinal contra a Covid-19: ambos têm menos de 60% de sua população imunizada contra o vírus da pandemia. No Estado, a média na primeira dose é de 82,55% da população; na segunda, 58,8%.
Em Bom Jesus do Norte – coladinha com o Rio de Janeiro –, com população estimada de 10 mil habitantes, 5.256 pessoas foram imunizadas com a primeira dose, segundo dados mais recentes do Painel de Vacinação do governo estadual. Isso quer dizer que 54,86% da população tomou o primeiro imunizante de proteção contra o vírus. E, na segunda dose, o indicador de cobertura é de 45,6% (4.538).
No extremo oposto, em Pedro Canário, que faz divisa com a Bahia, a primeira dose foi dada a 14.483 pessoas, o que equivale a 57,23% da população, que hoje é estimada em 26.575 habitantes. A segunda dose, por sua vez, alcança 40,4% dos moradores, ou seja, 10.645 pessoas. Nessa segunda fase, Pedro Canário tem o pior índice do Estado.

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O indicador é preocupante. A Áustria, por exemplo, iniciou um lockdown após o aumento de casos do novo coronavírus. Por lá, a taxa de vacinação total é de cerca de 65% da população, uma das mais baixas da Europa Ocidental.
E nesta terça (16), o Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo da dose de reforço da vacina contra Covid-19. O intervalo passou de seis para cinco meses após o esquema vacinal completo. Além disso, a partir de agora, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos.
Portanto, é bom que os moradores de Bom Jesus do Norte e Pedro Canário se conscientizem da gravidade da situação e corram para os locais de vacinação para serem imunizados. A vida agradece.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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