Ministro da Saúde lança campanha para reforçar vacinação contra Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , concede entrevista coletiva à imprensa nesta terça-feira (16), a partir das 10 horas, para anunciar o lançamento da campanha "Mega Vacinação". A iniciativa tem como objetivo mobilizar a população sobre a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19

Na ocasião, foram anunciadas novas diretrizes para o intervalo da vacinação e para a aplicação da dose de reforço no Brasil. O tempo de espera para a terceira dose vai ser reduzido de seis meses para cinco meses.

Desde o fim de setembro, o Ministério da Saúde indica a aplicação da dose de reforço em pessoas acima de 60 anos, além de integrantes de grupos de risco, como pacientes em quimioterapia, com imunodeficiência, pessoas que vivem com HIV/Aids, entre outros casos.

Com a mudança de orientação, as doses passam a ser aplicadas cinco meses após o término do esquema vacinal básico, ou seja, depois da segunda aplicação das vacinas da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Ou após uma aplicação do modelo da Janssen, que é administrado em dose única.

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