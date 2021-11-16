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Reforço

Ministro da Saúde lança campanha para reforçar vacinação contra Covid-19

Marcelo Queiroga anunciou o lançamento da campanha "Mega Vacinação" e mudanças na aplicação das doses de reforço; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2021 às 10:33

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 10:33

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concede entrevista coletiva à imprensa nesta terça-feira (16), a partir das 10 horas, para anunciar o lançamento da campanha "Mega Vacinação". A iniciativa tem como objetivo mobilizar a população sobre a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19.
Na ocasião, foram anunciadas novas diretrizes para o intervalo da vacinação e para a aplicação da dose de reforço no Brasil. O tempo de espera para a terceira dose vai ser reduzido de seis meses para cinco meses.
ministro também anunciou a aplicação da dose de reforço para todos os brasileiros com mais de 18 anos que completaram o esquema vacinal há pelo menos cinco meses.

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Desde o fim de setembro, o Ministério da Saúde indica a aplicação da dose de reforço em pessoas acima de 60 anos, além de integrantes de grupos de risco, como pacientes em quimioterapia, com imunodeficiência, pessoas que vivem com HIV/Aids, entre outros casos.
Com a mudança de orientação, as doses passam a ser aplicadas cinco meses após o término do esquema vacinal básico, ou seja, depois da segunda aplicação das vacinas da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Ou após uma aplicação do modelo da Janssen, que é administrado em dose única.

REVEJA A COLETIVA

* Com informações da Agência Folhapress

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