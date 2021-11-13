Arrastado em acidente no ES acorda de coma e escreve versículo, diz irmã

Religioso, Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, vítima de acidente impressionante em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, acordou do coma induzido, na manhã deste sábado (13), e escreveu em um papel: "Provérbios 16:9". O prestador de serviços de uma empresa de telecomunicações fazia um trabalho de reparo, na última quarta-feira (10), quando foi arrastado por um caminhão que passava pela rua e puxou fios de um poste.
Uma médica que o atende disse à família que o caso dele é um “milagre”. Ele segue internado em estado grave, em coma induzido, mas segundo a irmã Daniela Lopes Herbst, ele tem “a cada dia uma vitória”. A parte da Bíblia citada por Danilo diz:
"O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos."
Segundo Daniela, a família faz visitas a Danilo todos os dias. “Minha mãe esteve ontem com ele e disse: ‘mamãe está aqui. Se você ouvir, aperte a minha mão’. E ele apertou. Hoje Danilo mexia os braços, estava agitado e pediu um papel. Foi quando ele escreveu ‘Provérbios 16:9’. Danilo tem três filhos, de 7, 6 e 2 anos. Eles perguntam pelo pai e choram de saudade”, disse.
Devido ao acidente, Danilo sofreu traumatismo craniano e teve os pulmões perfurados. O parecer médico de sexta-feira (12) apontou que o edema cerebral está diminuindo e o pulmão vai se expandindo.
PREVISÃO DE RETIRADA DA SEDAÇÃO
A família foi informada pela equipe médica do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde o trabalhador está internado, que está prevista para este domingo (14) a retirada da sedação e do tubo que o auxilia a respirar, se não houver intercorrência.
“Ele está reagindo bem à medicação, consegue abrir os olhos e respirar sozinho. O tubo está por precaução. A equipe médica deu essa previsão. O que preocupa é o risco de alguma infecção, por isso todo cuidado é mantido”, disse a irmã.
CORRENTE DE ORAÇÃO
Um dos sonhos de Danilo é ser pastor da Igreja Adventista. Neste sábado, por volta das 20h, familiares, amigos, pessoas da igreja e quem mais se sensibilizou pelo ocorrido se programaram para fazer uma corrente de oração.
Por conta da gravidade do estado de saúde, a família ainda não sabe quando Danilo terá alta da UTI. No entanto, com os sinais demonstrados pelo trabalhador, pensa positivo.
O ACIDENTE
Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento na tarde de quarta-feira (10) mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Demandada pela reportagem, a empresa Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá.
"A empresa informa que a devida apuração da causa do acidente será realizada junto à Telemont. A Oi acrescenta ainda que está acompanhando as medidas assistenciais providenciadas pela parceira ao funcionário e à família", esclareceu.