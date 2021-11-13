Arrastado em acidente no ES acorda de coma e escreve versículo, diz irmã

Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, escreveu versículo bíblico ao acordar Crédito: Arquivo da família

Your browser does not support the video tag.

Uma médica que o atende disse à família que o caso dele é um “milagre”. Ele segue internado em estado grave, em coma induzido, mas segundo a irmã Daniela Lopes Herbst, ele tem “a cada dia uma vitória”. A parte da Bíblia citada por Danilo diz:

"O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Provérbios 16:9 - Bíblia

Segundo Daniela, a família faz visitas a Danilo todos os dias. “Minha mãe esteve ontem com ele e disse: ‘mamãe está aqui. Se você ouvir, aperte a minha mão’. E ele apertou. Hoje Danilo mexia os braços, estava agitado e pediu um papel. Foi quando ele escreveu ‘Provérbios 16:9’. Danilo tem três filhos, de 7, 6 e 2 anos. Eles perguntam pelo pai e choram de saudade”, disse.

Anotação feita por Danilo no hospital Crédito: Arquivo Pessoal

PREVISÃO DE RETIRADA DA SEDAÇÃO

A família foi informada pela equipe médica do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde o trabalhador está internado, que está prevista para este domingo (14) a retirada da sedação e do tubo que o auxilia a respirar, se não houver intercorrência.

“Ele está reagindo bem à medicação, consegue abrir os olhos e respirar sozinho. O tubo está por precaução. A equipe médica deu essa previsão. O que preocupa é o risco de alguma infecção, por isso todo cuidado é mantido”, disse a irmã.

Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

CORRENTE DE ORAÇÃO

Um dos sonhos de Danilo é ser pastor da Igreja Adventista. Neste sábado, por volta das 20h, familiares, amigos, pessoas da igreja e quem mais se sensibilizou pelo ocorrido se programaram para fazer uma corrente de oração.

Por conta da gravidade do estado de saúde, a família ainda não sabe quando Danilo terá alta da UTI. No entanto, com os sinais demonstrados pelo trabalhador, pensa positivo.

O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento na tarde de quarta-feira (10) mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Demandada pela reportagem, a empresa Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá.