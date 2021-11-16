Menina morre após cair de bicicleta no interior de Muqui

Maria Eduarda Monteiro tinha 11 anos Crédito: Reprodução/ Facebook de Pedro Izcara

Uma menina de 11 anos morreu na tarde do último domingo (14) após cair de bicicleta, no interior do município de Muqui , no Sul do Espírito Santo . Na queda, Maria Eduarda Monteiro bateu a cabeça no chão. A escola que a estudante frequentava decretou luto e suspendeu as aulas nesta terça-feira (16) pela manhã.

De acordo com a Polícia Militar , os policiais fizeram contato com os pais da menina e uma testemunha já no hospital do município, onde a criança foi socorrida.

A testemunha contou que estava trabalhando em um curral, quando viu a menina descendo uma ladeira em uma bicicleta. A criança perdeu o controle ao passar por um mata-burro - espécie de ponte de traves, dispostas paralelamente e espaçadas, que visa impedir a passagem de animais -, caiu e bateu fortemente com a cabeça no chão.

Com ajuda de um vizinho, a testemunha que viu o acidente prestou socorro à menina e a levou para o hospital em seu próprio carro ainda com vida, porém a Maria Eduarda não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

A morte precoce da menina comoveu a pequena cidade. Em nota, divulgada nas redes sociais, a Escola Frei Pedro Domingo Izcara, unidade onde Maria Eduarda Monteiro estudava, lamentou o acidente.