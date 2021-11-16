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Aos 11 anos

Menina morre após cair de bicicleta no interior de Muqui

Acidente aconteceu no domingo (14). Maria Eduarda Monteiro perdeu o controle ao descer uma ladeira e bateu a cabeça no chão
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 nov 2021 às 13:08

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 13:08

Maria Eduarda Monteiro tinha 11 anos
Maria Eduarda Monteiro tinha 11 anos Crédito: Reprodução/ Facebook de Pedro Izcara
Uma menina de 11 anos morreu na tarde do último domingo (14) após cair de bicicleta, no interior do município de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Na queda, Maria Eduarda Monteiro bateu a cabeça no chão. A escola que a estudante frequentava decretou luto e suspendeu as aulas nesta terça-feira (16) pela manhã.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais fizeram contato com os pais da menina e uma testemunha já no hospital do município, onde a criança foi socorrida.
A testemunha contou que estava trabalhando em um curral, quando viu a menina descendo uma ladeira em uma bicicleta. A criança perdeu o controle ao passar por um mata-burro - espécie de ponte de traves, dispostas paralelamente e espaçadas, que visa impedir a passagem de animais -, caiu e bateu fortemente com a cabeça no chão.
Com ajuda de um vizinho, a testemunha que viu o acidente prestou socorro à menina e a levou para o hospital em seu próprio carro ainda com vida, porém a Maria Eduarda não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
A morte precoce da menina comoveu a pequena cidade. Em nota, divulgada nas redes sociais, a Escola Frei Pedro Domingo Izcara, unidade onde Maria Eduarda Monteiro estudava, lamentou o acidente.
“Família Frei Pedro está de luto! Luto por uma criança linda, sorridente, alegre, carinhosa, cheia de perguntas e muita vida pela frente. Que Deus nos dê o conforto e a sabedoria para enfrentar os dias sem sua presença”, divulgou a direção da escola. Nesta terça-feira (16), as aulas do período da manhã foram suspensas.

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