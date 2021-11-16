Homem é arremessado para fora de carro e morre em Jaguaré

O Comandante da 18° Companhia Independente de Jaguaré, Major Borba, explica como ocorreu o acidente. “Foi por volta das 22h. O Uno fez uma ultrapassagem em um declive, numa ladeira, perdeu a direção e se chocou com um barranco. O corpo do condutor foi arremessado para fora do veículo. Quando chegamos lá, o Samu prestava atendimento, porém a vítima tinha vários traumatismos e morreu lá”, disse Borba.