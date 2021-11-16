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Acidente

Homem é arremessado para fora de carro e morre em Jaguaré

Veículo capotou após bater em barranco na noite desta segunda (15). A vítima ainda não foi identificada, de acordo com informações da Polícia Militar
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 nov 2021 às 13:33

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 13:33

Veículo capotou dur
Veículo após a colisão Crédito: Reprodução
Um homem morreu em um acidente de carro na noite de segunda-feira (15), na localidade de Estivado, zona rural de Jaguaré, no Norte do Estado. Ele dirigia um Fiat Uno branco e perdeu o controle do veículo quando tentou uma ultrapassagem, na descida de uma ladeira, segundo informações da Polícia Militar. O veículo bateu contra um barranco e capotou. A vítima foi arremessada para fora do carro. 
O Comandante da 18° Companhia Independente de Jaguaré, Major Borba, explica como ocorreu o acidente. “Foi por volta das 22h. O Uno fez uma ultrapassagem em um declive, numa ladeira, perdeu a direção e se chocou com um barranco. O corpo do condutor foi arremessado para fora do veículo. Quando chegamos lá, o Samu prestava atendimento, porém a vítima tinha vários traumatismos e morreu lá”, disse Borba.
A vítima ainda não tem identificação reconhecida. Ela estava sozinha no veículo no momento da fatalidade. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que a ocorrência permanece em andamento. No momento, não possui mais detalhes.

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