Mulher acusa marido de jogá-la de carro em movimento em Colatina

Uma mulher de 27 anos que foi encontrada ferida no meio da rua no Centro de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, informou à polícia que foi empurrada de um carro em movimento pelo próprio marido, na madrugada de sexta-feira (19).
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por populares como atropelamento, mas a mulher informou aos policiais que o marido teve crise de ciúmes, abriu a porta do carro em movimento e a empurrou, fugindo sem prestar socorro.
A vítima foi atendida por uma equipe do Samu (192) e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos.
Ainda de acordo com o boletim da PM, os policiais fizeram buscas pela região, mas não conseguiram encontrar o suspeito. A ocorrência foi entregue à Polícia Civil, que vai investigar o caso.
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta.