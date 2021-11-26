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A partir de segunda (29)

Covid-19: Colatina libera dose de reforço da vacina para público 18+

Imunizante poderá ser aplicado em quem tomou a segunda dose há pelo menos cinco meses. Vacinação será a partir de segunda-feira (29), das 7h30 as 16h, no terminal rodoviário, em frente à prefeitura
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 nov 2021 às 19:01

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 19:01

A Secretaria de Saúde de Colatina anunciou que a população acima de 18 anos será incluída para receber a dose de reforço da vacina contra Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (29). O imunizante poderá ser aplicado em quem tomou a segunda dose há pelo menos cinco  meses.
Vacinação de pessoas a partir dos 18 anos em Colatina
Vacinação de pessoas a partir dos 18 anos em Colatina: público poderá tomar dose de reforço Crédito: Hériklis Douglas
O anúncio, feito nesta sexta-feira (26), faz parte do programa de megavacinação que acontece em Colatina. A imunização ocorrerá de segunda (29) à sexta-feira (3), das 7h30 as 16h, no terminal rodoviário, em frente à prefeitura. Mil doses serão disponibilizadas por dia, segundo a Secretária Municipal de Saúde. Além da vacinação contra a Covid-19, também ocorre, nos mesmos dias, horário e local, a vacinação contra a Influenza.
Para receber a vacina é preciso levar CPF, RG e os comprovantes das doses já tomadas. Já no caso de menores de idade desacompanhados dos pais, que vão receber a primeira ou segunda dose, é preciso levar a autorização assinada pelo responsável.
A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza aos pais ou responsáveis um modelo de consentimento para vacinação do público jovem de Colatina. O arquivo está disponível no site da Prefeitura de Colatina (acesse o PDF). O documento deve ser preenchido e assinado pelo responsável.

CONFIRA OS GRUPOS DE VACINAÇÃO

  • 1ª dose: População geral 12 anos ou mais
  • 2ª dose: População geral (Pfizer ou AstraZeneca) – intervalo de 56 dias da 1ª dose
  • 2ª dose: População geral (CoronaVac) – intervalo de 28 dias da 1ª dose
  • 3ª dose: População geral 60 anos ou mais – intervalo de 3 meses da 2ª dose
  • Novo grupo | 3ª dose: População geral 18 a 59 – intervalo de 5 meses da 2ª dose

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