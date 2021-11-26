Covid-19: Colatina libera dose de reforço da vacina para público 18+

O anúncio, feito nesta sexta-feira (26), faz parte do programa de megavacinação que acontece em Colatina. A imunização ocorrerá de segunda (29) à sexta-feira (3), das 7h30 as 16h, no terminal rodoviário, em frente à prefeitura. Mil doses serão disponibilizadas por dia, segundo a Secretária Municipal de Saúde. Além da vacinação contra a Covid-19, também ocorre, nos mesmos dias, horário e local, a vacinação contra a Influenza.