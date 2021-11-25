ES avalia dar quarta dose de vacina contra a Covid-19 a partir de 2022

Vacinação contra a Covid-19 deve ganhar mais doses em breve Crédito: Walterson Rosa/MS

"Não teremos quarta onda (de contaminação) se conseguirmos avançar e ter vacina para ir reforçando. O reforço da terceira dose é um, mas já tem país fazendo a quarta dose. A pandemia é um problema que nós não vamos sair dele com facilidade, não vai ficar para trás", disse.

Cientistas e especialistas em saúde já sabem que o poder de proteção dos imunizantes cai ao longo do tempo, principalmente entre os mais vulneráveis, como idosos e pessoas que tomam remédios imunossupressores, como aquelas em tratamento contra o câncer. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos já preveem a dose extra para esse público.

Israel também se prepara para garantir doses suficientes para uma quarta aplicação, caso seja necessário. No Brasil, o governo de São Paulo também faz estudos no mesmo sentido.