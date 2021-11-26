Entenda quando o governo do ES pode liberar o uso de máscaras

"Vamos deixar chegar o risco muito baixo e avaliamos. Só então poderemos debater a liberação do uso de máscara em ambiente aberto. Teremos que discutir com a área técnica. Pelo que eu ouço e converso, em risco muito baixo poderia ser liberado o uso de máscara em locais abertos", afirmou.

A medida já vem sendo implementada em diversos locais do país, como no Distrito Federal e em São Paulo. Neste último, a liberação de uso do equipamento de proteção em locais abertos será implementada a partir de 11 de dezembro. Ainda será obrigatório em locais fechados e transportes públicos.

