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Coronavírus

Entenda quando o governo do ES pode liberar o uso de máscaras

São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal já autorizaram dispensar o equipamento de proteção em locais abertos
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

26 nov 2021 às 02:00

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 02:00

Máscaras continuarão a fazer parte da rotina das pessoas em 2020 no Espírito Santo
Máscaras continuarão a fazer parte da rotina das pessoas em 2022 no Espírito Santo Crédito: Agência Brasil
A discussão sobre a liberação do uso de máscaras, medida tão esperada pelos capixabas, depende da ida de todos os municípios do Estado para a classificação de risco muito baixo. É o que apontou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em entrevista para A Gazeta durante o encontro Vitória Summit, promovido pela Rede Gazeta, nesta quinta-feira (25).
"Vamos deixar chegar o risco muito baixo e avaliamos. Só então poderemos debater a liberação do uso de máscara em ambiente aberto. Teremos que discutir com a área técnica. Pelo que eu ouço e converso, em risco muito baixo poderia ser liberado o uso de máscara em locais abertos", afirmou.
A medida já vem sendo implementada em diversos locais do país, como no Distrito Federal e em São Paulo. Neste último, a liberação de uso do equipamento de proteção em locais abertos será implementada a partir de 11 de dezembro. Ainda será obrigatório em locais fechados e transportes públicos.

Romeu Zema e Renato Casagrande participam de painel do Vitória Summit 2021

Segundo o executivo paulista, a medida é possível porque já há mais de 75% da população totalmente vacinada (duas doses ou mais).  No Espírito Santo, esse percentual ainda é de 61,8%, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde.
Já na cidade do Rio de Janeiro, a liberação foi feita no dia 12 de novembro, quando a vacinação completa já chegava a mais de 72% da população do  município.

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