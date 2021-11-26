Entenda quando o governo do ES pode liberar o uso de máscaras

A discussão sobre a liberação do uso de máscaras, medida tão esperada pelos capixabas, depende da ida de todos os municípios do Estado para a classificação de risco muito baixo. É o que apontou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em entrevista para A Gazeta durante o encontro Vitória Summit, promovido pela Rede Gazeta, nesta quinta-feira (25).
"Vamos deixar chegar o risco muito baixo e avaliamos. Só então poderemos debater a liberação do uso de máscara em ambiente aberto. Teremos que discutir com a área técnica. Pelo que eu ouço e converso, em risco muito baixo poderia ser liberado o uso de máscara em locais abertos", afirmou.
A medida já vem sendo implementada em diversos locais do país, como no Distrito Federal e em São Paulo. Neste último, a liberação de uso do equipamento de proteção em locais abertos será implementada a partir de 11 de dezembro. Ainda será obrigatório em locais fechados e transportes públicos.
Romeu Zema e Renato Casagrande participam de painel do Vitória Summit 2021
Segundo o executivo paulista, a medida é possível porque já há mais de 75% da população totalmente vacinada (duas doses ou mais). No Espírito Santo, esse percentual ainda é de 61,8%, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde.
Já na cidade do Rio de Janeiro, a liberação foi feita no dia 12 de novembro, quando a vacinação completa já chegava a mais de 72% da população do município.