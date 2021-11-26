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Novembro deve ser o mês com menos mortes por Covid desde abril de 2020 no ES

Dados do Instituto Jones dos Santos Neves mostram o avanço da vacinação no Estado e a diminuição na taxa de transmissão e no número de mortes
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 nov 2021 às 13:37

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 13:37

Espírito Santo deve fechar o mês de novembro com o menor número de mortes por Covid-19 desde abril de 2020, de acordo com os índices divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Em abril de 2020, o Estado registrou 116 óbitos provocados pela doença. Neste mês de novembro, até o dia 25, foram registradas 166 mortes. Na avaliação do diretor de integração do IJSN, Pablo Lira, o atual estágio da pandemia evidencia um maior controle da doença.
"Considerando a média móvel diária atual de 5,2 óbitos, podemos projetar que o Espírito Santo vai fechar novembro com algo próximo de 190 óbitos por Covid-19, o menor número desde o início da pandemia"
Pablo Lira - Diretor de integração do IJSN
Novembro será o mês com menos mortes desde abril de 2020 Crédito: Sesa / IJSN

VACINAÇÃO

Em relação à vacinação, o Estado possui 62% da população com a vacinação completa e 83% das pessoas com ao menos uma dose aplicada. Cinco microrregiões já conseguiram atingir duas metas (vacinar mais de 80% dos adultos com duas doses e aplicar ao menos uma dose em 90% dos adolescentes): Litoral Sul, Caparaó, Central Serrana, Sudoeste Serrana, e Noroeste.
A região mais próxima de atingir o risco muito baixo é a Central Serrana, que já cumpriu duas metas e está com 72,79% dos idosos vacinados com a dose de reforço e precisa chegar a 90%. 
O mapa abaixo mostra, em azul, oito microrregiões que atingiram ao menos uma das metas e, em branco, as que não atingiram nenhuma das três. 
Monitoramento da vacinação nas dez microrregiões do Espírito Santo Crédito: Sesa / IJSN

RISCO DE TRANSMISSÃO EM QUEDA

Outro indicador de que o avanço da Covid-19 apresentou queda no Espírito Santo é o ritmo de transmissão (Rt) da doença, que está abaixo de 1,0 em todo o Estado. Isso significa dizer que, atualmente, dez pessoas que estejam infectadas com o novo coronavírus transmitiriam o vírus para menos de 10 pessoas.
O Rt do Estado está em 0,94, o da Grande Vitória em 0,88 e o do interior em 0,99. 
Taxa de transmissão abaixo de 1,0 no ES Crédito: Sesa / IJSN

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