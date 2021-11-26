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Veja datas e locais

Covid-19: prefeituras da Grande Vitória fazem ações de vacinação

As prefeituras de cada município oferecem vacinas para diversos públicos, em diferentes locais, datas e horários. Confira a divisão
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

26 nov 2021 às 09:39

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 09:39

Além de vacinar nas unidades de saúde, município também realiza ações em terminais e shoppings
Vila Velha, Vitória, Cariacica e Serra realizam ações de vacinação contra o vírus da Covid-19 Crédito: PMS/ Divulgação
Os municípios de Vila VelhaVitóriaCariacica e Serra seguem com ações de vacinação contra a Covid-19 a fim de garantir a imunização da população e evitar que o vírus se prolifere. Dessa forma, as regiões estão se mobilizando para atingir o maior número de vacinados.
As prefeituras de cada município oferecem vacinas para diversos públicos, em diferentes locais, datas e horários. Confira a divisão.

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha oferece, neste sábado (27), vacinas contra o coronavírus por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. Os imunizantes serão administrados no Tartarugão, Escola Vila Olímpica e Escola Caic, em Terra Vermelha, das 9h às 16h.
As vacinas são disponíveis para primeira dose; segunda dose da Pfizer e Coronavac; e dose de reforço para a população acima dos 60 anos (aqueles que completaram o esquema vacinal há três meses).

CARRO DA VACINA

O município de Vila Velha disponibiliza, nesta sexta-feira (26), mais de 1.000 vagas para vacinação contra o coronavírus na Região 5, no bairro Morada da Barra, das 10h às 15h. A aplicação dos imunizantes acontece através de um carro de vacinação itinerante.
O veículo estará disponibilizando imunizantes para primeira dose, segunda dose e dose de reforço. As doses são dos fabricantes Pfizer e Coronavac.

IMUNIZAÇÃO DE ALUNOS

Ainda em Vila Velha, nesta sexta-feira (26), a Secretaria da Saúde irá imunizar estudantes de 12 a 17 anos da Escola SEB Vila Velha. A administração das vacinas acontece in loco, com a primeira e segunda doses. Os imunizantes serão oferecidos aos estudantes do período matutino, e a expectativa é de que 300 alunos sejam vacinados.
Os adolescentes devem portar, no momento da vacinação, cartão de vacina, documento com foto ou CPF e declaração de autorização dos pais.

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VITÓRIA

Prefeitura de Vitória realiza, a partir das 14h desta sexta-feira (26), agendamento online para marcação da vacina contra a Covid-19. Serão ofertadas vagas para segunda dose da Pfizer (aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 9 de outubro) e dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos (que receberam a última dose até o dia 7 de setembro).
Ao todo, serão oferecidas 2.510 vagas. Para ocupar uma das vagas, basta acessar o site da prefeitura ou marcar através do aplicativo Vitória Online.

LOCAIS DE VACINAÇÃO COM HORÁRIO ESTENDIDO (16H ÀS 20H)

  • Segunda (29) a sexta-feira (03): Unidades de Saúde da Praia do Suá e Jardim Camburi;
  • Quarta (01) e quinta-feira (02): Unidade de Saúde Bairro República.

LOCAIS DE VACINAÇÃO SEM HORÁRIO ESTENDIDO (08H ÀS 15H)

  • Segunda (29) a sexta-feira (03): Unidade de Saúde de Santo Antônio;
  • Quarta (01) a sexta-feira (03): Unidade de Saúde Ilha de Santa Maria.

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CARIACICA

Prefeitura de Cariacica realiza, neste sábado (27) e domingo (28), duas ações para garantir a imunização dos munícipes, sem agendamento prévio. O Colégio Lusíadas, em Campo Grande, e o Shopping Moxuara recebem as equipes da Saúde de Cariacica para aplicação das vacinas.
O Colégio Lusíadas, em Campo Grande, oferece vacinas no sábado, das 08h30 às 16h. Já o Shopping Moxuara, conta com as equipes atuando no sábado e domingo, das 10h30 às 17h30.
Os imunizantes, em ambos os locais, são voltados para primeira dose; segunda dose da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac; e dose de reforço para adultos entre 18 e 59 anos (que tomaram a última dose há cinco meses), pessoas acima dos 60 anos (que receberam a última dose há três meses) e imunossuprimidos (que tomaram a última dose há 28 dias).

FAÇA FÁCIL

O Faça Fácil, em Cariacica, disponibiliza, até a próxima terça-feira (30), vacinação sem agendamento em dias úteis, das 08h30 às 16h. No local, estarão sendo oferecidos imunizantes para segunda dose da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, além da dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos (que receberam a última dose há três meses).

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SERRA

Prefeitura da Serra oferece vacinação sem agendamento no Shopping Laranjeiras, em Laranjeiras, e no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. 
No Shopping Laranjeiras, a vacinação acontece nesta sexta-feira (26), das 09h às 16h, e sábado (27), das 09h às 17h. A aplicação dos imunizantes ocorre no térreo. Já no Shopping Montserrat, a imunização acontece nesta sexta, das 09h às 17h; sábado, das 10h às 17h; e domingo, das 11h às 17h
Em ambos os locais, serão disponibilizados imunizantes para primeira dose; segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca; e dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos (que receberam a última dose há três meses), imunossuprimidos (que tomaram a última dose há 28 dias) e adultos de 18 a 59 anos (que receberam a última dose há cinco meses).

UNIDADES DE SAÚDE

A vacinação também acontece, neste sábado (27), das 08h às 16h, nas Unidades Regionais de Jacaraípe (vacina da Pfizer) e Novo Horizonte (vacinas da Coronavac e Pfizer); e nas Unidades Básicas de Saúde de Jardim Tropical (vacinas da Coronavac e Pfizer) e Central Carapina (vacinas da Coronavac e Pfizer). Nestes locais, haverá imunização com e sem necessidade de agendamento

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