Nova onda de Covid na Europa deve ser motivação para vacinação no Brasil

Os sinais da repetição da tragédia na Europa deveriam ser, por si só, razões mais do que concretas para a vacinação voluntária. Não há saída para essa crise sanitária sem imunização, que tende a ser sistêmica nos próximos anos e deverá contar com a adesão popular para proteger vidas. E mesmo que os resultados da vacinação no Brasil sejam positivos, até mesmo quando comparados com países europeus, é importante lembrar que uma pessoa imunizada ainda precisa adotar os cuidados de sempre. A diretora-geral assistente da OMS, Mariângela Simão, fez esse reforço em entrevista ao Valor Econômico. "Só a vacina não basta." Mas se vacinar é e continuará sendo imprescindível por um bom tempo.