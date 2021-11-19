Ofensas em redes sociais: quando falta respeito, a lei dá as cartas

Divergências políticas são saudáveis: a democracia garante o exercício da crítica, sobretudo àqueles alçados a cargos públicos pela via do voto. A liberdade de expressão persiste, inerente à própria vida em sociedade. O que é injustificável é que essa liberdade seja cada vez mais tratada de forma enviesada, ao virar a bandeira daqueles que destilam o ódio. A liberdade de expressão acaba quando o que é pronunciado tem o propósito e o poder de ferir a honra e motivar o ódio.

O filho do senador é uma criança que, como qualquer outra, não pode ser exposta e ter sua dignidade maculada. É a lei que protege crianças e adolescentes. O descontentamento de um eleitor não pode ser direcionado a um inocente para atingir o alvo.

A agressividade nos meios digitais é amparada por um suposto anonimato, mas o avanço dos crimes cibernéticos também provocou uma reação legislativa e investigativa. Mesmo que a Polícia Federal não consiga recuperar a postagem, há formas de se comprovar com testemunhos e prints o comportamento criminoso na internet, inclusive com a identificação de anônimos. O Marco Civil da Internet ao mesmo tempo que garante a liberdade de expressão também protege o ambiente virtual dos maus usuários.

Contarato é um homem público, e sua reação ao ataque, ao procurar a polícia, ganhou os holofotes. Mas a lei deve valer também para pessoas anônimas, quando alvos de agressões nas redes sociais. O arrependimento do autor da postagem é válido, mas não apaga o impacto do seu ato.