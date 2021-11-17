Crise do Enem é apenas o cheiro do incêndio que consome a educação brasileira

Todo esse caos envolvendo o Enem, cujo primeiro dia de provas será no próximo domingo (21), se dá num momento para lá de desafiador para a educação brasileira. Momento que exige diálogo, foco e competência. A pandemia deixou uma herança maldita: levantamento feito, em setembro e outubro, com 250 mil alunos do 2ª ano do ensino fundamental de 10 Estados brasileiros mostrou que 74% dos estudantes se enquadravam na categoria dos “não alfabetizados”. Ou seja, conseguiam ler no máximo nove palavras por minuto. Apenas 7% eram “leitores fluentes”. Em 2019, portanto antes da pandemia, 52% dos alunos desta mesma faixa estavam na categoria de "não alfabetizados". O estudo foi tocado pela Fundação Lemann, Instituto Natura e a ONG Bem Comum. Sobre como desatar esse nó, nenhuma palavra de Milton Ribeiro ou de Bolsonaro...