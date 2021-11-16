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Milton Ribeiro

Ministro da Educação nega interferência de Bolsonaro em prova do Enem

Na segunda-feira (15), o chefe do Executivo comentou a demissão em massa de mais de 30 servidores no Ministério da Educação às vésperas do Enem e disse que a prova começa a ter "a cara do governo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2021 às 15:13

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 15:13

Milton Ribeiro, ministro da Educação
Milton Ribeiro, ministro da Educação Crédito: Isac Nóbrega/ PR
ministro da Educação Milton Ribeiro negou nesta terça-feira (16) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) interfira nas provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).
Na segunda-feira (15), no fórum de investimentos em Dubai, nos Emirados Árabes, o chefe do Executivo comentou a demissão em massa de mais de 30 servidores no Ministério da Educação às vésperas do Enem e disse que a prova começa a ter "a cara do governo". As demissões ocorrem em meio a denúncias de censura no conteúdo da prova.
Questionado, Ribeiro declarou ser necessário perguntar ao presidente o que ele quis dizer quando afirmou que a prova começaria a ter "a cara do governo", mas ponderou diversas vezes que a prova tenha questões técnicas e não de "cunho ideológico".
"Essa é uma pergunta que caberia bem a ele responder, porque ele nunca me pediu nada, nunca sugeriu nada. Então, eu simplesmente estou aqui para desfazer uma narrativa. Ele falou a 'cara do governo' porque é o nosso governo. Nós temos feito da melhor maneira possível", afirmou.

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