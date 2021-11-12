Servidores do Inep levarão ao Congresso denúncias de assédio contra Dupas

O presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro Crédito: Divulgação | Inep

Em Assembleia-Geral Extraordinária realizada nesta quinta-feira (11), os servidores do Inep (Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) decidiram que a Assinep (Associação dos Servidores do Inep) entregará ao Congresso Nacional o documento de denúncia contendo os relatos de assédio moral e institucional durante a gestão do atual presidente do instituto, Danilo Dupas Ribeiro.

Além de manifestar solidariedade e apoio aos funcionários que entregaram seus cargos no Inep, a Assinep anunciou em nota pública que participará de uma reunião proposta por Danilo Dupas para resolver os problemas que ele classificou na audiência da Comissão de Educação da Câmara, na quarta-feira (9), como "falhas de comunicação". Em seus esclarecimentos, Dupas também alegou que a crise com os servidores do instituto ocorreu por uma "questão interna", sem dar mais detalhes.