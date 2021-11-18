População e governo devem se preparar para rotina de vacinação contra a Covid

A expressão "novo normal" foi tão massacrante no início da pandemia que não demorou a sofrer rejeição por ter se tornado um clichê. Com o tempo, o maior conhecimento sobre a doença, resultado de um esforço descomunal de cientistas e estudiosos de todo o planeta, foi mostrando que as mudanças de comportamento, tanto no nível das relações sociais quanto na adoção de protocolos sanitários, seriam menos radicais do que as vislumbradas naquela primeira fase.

É um empreendimento para garantir a proteção pessoal mais duradoura e consequentemente uma cobertura vacinal robusta que permita a manutenção das atividades sociais e econômicas. E, acima de tudo, salve vidas.

A adoção de doses complementares não desvaloriza as vacinas, mas dá a elas mais eficiência no médio prazo. Foram as pesquisas em escala global que forneceram os dados que embasam a necessidade do reforço, lembrando sempre que o desenvolvimento dos imunizantes precisou ser acelerado para conseguir formar essa trincheira cuja proteção é indiscutível. Basta ver o status da pandemia no Brasil e no Espírito Santo: são as vacinas que estão derrubando as internações e as mortes. Se a normalidade na vida social está cada vez mais próxima, a adesão à vacinação é a responsável por esse avanço.

Nesse contexto, já há a expectativa para a mudança de status epidemiológico em 2022, quando a Covid-19 deve se tornar endêmica, segundo especialistas . Trocando em miúdos, uma doença com a qual a população terá de conviver, com a possibilidade de surtos ocasionais, como a dengue. Quanto maior o percentual de população vacinada, mais perto estarão os países de sair da pandemia.

Contudo, os Estados Unidos e algumas nações europeias ainda enfrentam resistências de grupos que se recusam a vacinar. No Brasil, esses focos que, por ideologia ou ignorância, não se vacinam também são um desafio, mesmo que tradicionalmente a população brasileira seja conhecida por seu engajamento.

Não há ainda um calendário de vacinação contra a Covid, como há para a gripe, que é anual, mas já há entendimentos nesse sentido. Estudos ainda estão sendo feitos para estabelecer as necessidades, e para os cidadãos o compasso permanece sendo o de espera. As respostas da ciência têm seu tempo, sem antecipações. As informações sobre novas doses devem ser divulgadas com a devida transparência, em tempo hábil, e o governo federal deve ter em mente que a aquisição de vacinas deverá ser um ponto permanente na gestão da saúde pública.