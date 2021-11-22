Áustria multará em R$ 22,5 mil quem recusar vacina contra Covid-19

A medida torna a Áustria o primeiro país da Europa Ocidental a tornar obrigatória a vacinação contra o vírus causador da Covid-19. Crédito: Pixabay

O governo austríaco decidiu pela obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Com a regra, que começa a valer em fevereiro de 2022, quem se recusar a receber o imunizante terá de pagar multas equivalentes a R$ 22,5 mil pela cotação atual.

A ministra da Constituição do país europeu, Karoline Edtstadler, afirmou que, além da multa, haverá também cobrança equivalente a mais de R$ 9 mil pela recusa em receber a dose de reforço da vacina.

Após o anúncio pelo governo, atos contra a obrigatoriedade têm sido realizados no país, incluindo um que contou com a presença de cerca de 40 mil pessoas em Viena no sábado (20), lideradas pelo ultraconservador Partido da Liberdade, e uma greve nacional iniciada nesta segunda-feira (22).

A medida torna a Áustria o primeiro país da Europa Ocidental a tornar obrigatória a vacinação contra o vírus causador da Covid-19. No momento, a nação tem uma das menores taxas de imunização da região: cerca de 66% da população elegível.

O país europeu tem enfrentado alta no número de casos da doença. A medida é parte da estratégia do país europeu para impulsionar a vacinação.

A Áustria voltou nesta segunda a entrar em lockdown, medida severa que também mobilizou os protestos no país no fim de semana, bem como na Bélgica e na Holanda, onde houve manifestações contra as restrições à circulação de pessoas.

Viena parecia uma cidade fantasma, onde lojas, restaurantes, mercados natalinos, salas de concerto e salões de beleza baixaram as portas. Com exceção das escolas, a capital e o restante do país amanheceram em silêncio nesta segunda.