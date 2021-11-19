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A vez da vice

Kamala Harris assume presidência dos EUA enquanto Biden faz exames

Biden deve fazer um exame de colonoscopia. No período da tarde desta sexta-feira, a Casa Branca irá publicar um resumo sobre o estado de saúde de Biden
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:37

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:37

Kamala Harris, vice eleita dos Estados Unidos, durante discurso em Delaware
Kamala Harris, vice eleita dos Estados Unidos Crédito: Lawrence Jackson
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, irá assumir a presidência do país enquanto o líder Joe Biden faz seus exames de rotina nesta sexta-feira, no Centro Médico Walter Reed, comunicou a Casa Branca.
"Como foi o caso quando o presidente George W. Bush fez o mesmo procedimento em 2002 e 2007, seguindo o que consta na Constituição, o presidente Biden irá transferir seus poderes para a vice-presidente pelo breve período de tempo em que ele estará anestesiado", disse a secretária de imprensa, Jen Psaki.
Biden deve fazer um exame de colonoscopia.
No período da tarde desta sexta-feira, a Casa Branca irá publicar um resumo sobre o estado de saúde de Biden.

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