A partir de 1° de dezembro, servidores do ES vão ter que comprovar vacinação

Governador Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom

Todos os servidores do governo do Espírito Santo vão ter que comprovar que tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19 para acessar os locais de trabalho a partir de 1º de dezembro.

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou à coluna, nesta segunda-feira (22), que uma portaria conjunta da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos deve ser publicada ainda esta semana. O texto vai estabelecer a regra, que já é exigida dos servidores da área da saúde.

Quem não se vacinou deve ter o ponto cortado. "Se insistir, pode ser exonerado", avisou o governador.

Tem gente que tomou a primeira dose, mas "relaxou" e não voltou para obter a segunda aplicação. E olha que já foi estabelecida uma terceira dose, um reforço.

Para comprovar que tomou a vacina a pessoa deve acessar o Conect Sus , plataforma do governo federal que emite o certificado nacional de vacinação contra Covdi-19.

Aos reticentes, fica a dica: a vacina é segura, de acordo com agências reguladoras na área de saúde de diversos países, inclusive a do Brasil.

PASSAPORTE

Quem chega ao Palácio Anchieta, sede do governo do estado, por exemplo, não tem que apresentar o passaporte de vacinação, como também é chamado o certificado.

Nesta segunda, por exemplo, houve um evento para celebrar os 50 anos do Fundap (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias). Havia aferição de temperatura na porta – no pulso e não na testa (??? ) – e os presentes, muitos deles empresários, usavam máscaras. Mas não se sabe se a plateia estava ou não devidamente vacinada.

Questionado pela coluna, o governador afirmou que o comprovante de vacinação é exigido quando são realizados eventos maiores, com mais gente.

"A gente exige para para shows e festas. Para restaurantes e eventos institucionais assim (como o do Fundap), não. E não só do governo do estado. Para eventos menores não há essa exigência, mas para eventos maiores, sim, precisa do passaporte", respondeu.