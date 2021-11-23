Redação do Enem acerta ao dar visibilidade aos invisíveis do Brasil

Se a escolha do tema teve mesmo a identidade bolsonarista, como prometeu o presidente, isso também surpreendeu pelo caráter social pouco comum às principais pautas do seu governo. É bem verdade que foi uma escolha mais neutra do que os temas ligados à agenda identitária que tanto incomoda seus seguidores, mas também é um mote capaz de suscitar críticas sobre a incapacidade governamental de democratizar a cidadania.

Os dados que servem para embasar o problema são de 2015, quando o IBGE apontou que cerca de 3 milhões de brasileiros não tinham nenhuma documentação que provasse a sua existência. Mas o que tem sido feito de lá para cá para tirar essas pessoas da margem do Estado?

Um dos grandes desafios da pandemia, ainda em 2020, foi fazer o auxílio emergencial chegar às mãos de quem precisava. O drama dessa massa sem nem sequer a certidão de nascimento teve o devido destaque na imprensa, cobranças foram feitas, houve avanços na atualização de cadastros.

Mas não são somente os benefícios sociais que não chegam a quem é invisível para o poder público: são crianças que não têm acesso à escola, são adultos alijados do mercado formal de trabalho. São pessoas sem acesso aos serviços básicos de saúde. Como o registro civil no país é progressivo, a falta da certidão de nascimento, com gratuidade garantida por lei, impede o acesso a todos os demais documentos. A prática da cidadania fica impossibilitada e violada.

podcast "O Assunto" , comandado pela jornalista Renata Lo Prete, abordou em setembro passado o drama dos brasileiros sem registro em uma entrevista com a também jornalista Fernanda da Escóssia, autora do livro "Invisíveis - Uma Etnografia sobre Brasileiros sem Documento". Em sua pesquisa, Fernanda pôde constatar in loco a dificuldade encontrada por esses brasileiros na hora de regularizar a situação, um novelo burocrático que precisa ser simplificado. O Brasil tem o dever de ir atrás desses brasileiros que ainda caminham contra o vento, para garantir a eles o primeiro degrau de dignidade na vida em sociedade. O Censo demográfico, tão castigado pela falta de verbas , mostra-se ferramenta essencial para mapear esses cidadãos invisíveis.