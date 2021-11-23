Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Redação do Enem acerta ao dar visibilidade aos invisíveis do Brasil
Opinião da Gazeta

Redação do Enem acerta ao dar visibilidade aos invisíveis do Brasil

O Brasil tem o dever de ir atrás desses brasileiros sem registro civil para garantir a eles o primeiro degrau de dignidade na vida em sociedade

Públicado em 

23 nov 2021 às 02:00

Colunista

tema da redação do Enem deste ano pegou muitos estudantes de surpresa, mas não só eles: a reação das pessoas nas redes sociais também mostrou que a dúvida sobre o que abordar e argumentar no texto foi além daqueles que estão tentando ingressar no ensino superior. "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" foi uma escolha que ganhou ainda mais destaque diante das tensões provocadas pela declaração do presidente Jair Bolsonaro de que a prova deste ano teria "a cara do governo".
Se a escolha do tema teve mesmo a identidade bolsonarista, como prometeu o presidente, isso também surpreendeu pelo caráter social pouco comum às principais pautas do seu governo. É bem verdade que foi uma escolha mais neutra do que os temas ligados à agenda identitária que tanto incomoda seus seguidores, mas também é um mote capaz de suscitar críticas sobre a incapacidade governamental de democratizar a cidadania.
Os dados que servem para embasar o problema são de 2015, quando o IBGE apontou que cerca de 3 milhões de brasileiros não tinham nenhuma documentação que provasse a sua existência. Mas o que tem sido feito de lá para cá para tirar essas pessoas da margem do Estado?

Veja Também

Elaboradores do Enem temem represália após prova sem a 'cara do governo'

Bolsonaro nega interferência no Enem, mas diz que "prova já está mudando"

No ES, mais de 15 mil candidatos faltaram ao primeiro dia de Enem

Um dos grandes desafios da pandemia, ainda em 2020, foi fazer o auxílio emergencial chegar às mãos de quem precisava. O drama dessa massa sem nem sequer a certidão de nascimento teve o devido destaque na imprensa, cobranças foram feitas, houve avanços na atualização de cadastros.
Mas não são somente os benefícios sociais que não chegam a quem é invisível para o poder público: são crianças que não têm acesso à escola, são adultos alijados do mercado formal de trabalho. São pessoas sem acesso aos serviços básicos de saúde. Como o registro civil no país é progressivo, a falta da certidão de nascimento, com gratuidade garantida por lei, impede o acesso a todos os demais documentos. A prática da cidadania fica impossibilitada e violada.
podcast "O Assunto", comandado pela jornalista Renata Lo Prete, abordou em setembro passado o drama dos brasileiros sem registro em uma entrevista com a também jornalista Fernanda da Escóssia, autora do livro "Invisíveis - Uma Etnografia sobre Brasileiros sem Documento". Em sua pesquisa, Fernanda pôde constatar in loco a dificuldade encontrada por esses brasileiros na hora de regularizar a situação, um novelo burocrático que precisa ser simplificado. O Brasil tem o dever de ir atrás desses brasileiros que ainda caminham contra o vento, para garantir a eles o primeiro degrau de dignidade na vida em sociedade. O Censo demográfico, tão castigado pela falta de verbas, mostra-se ferramenta essencial para mapear esses cidadãos invisíveis.
A falta de um documento é a primeira vulnerabilidade, acentua a miséria. É a fome que não se sente só no estômago, é a fome de cidadania. Não se pode ignorar essa invisibilidade. Diante do espanto de tanta gente com o tema da redação deste ano, fica evidente que a escolha foi acertada. Os cidadãos com nome e sobrenome, buscando mais conhecimento, têm mais uma cobrança a fazer de seus candidatos na hora do voto, o exercício máximo de sua cidadania.

LEIA MAIS 

Abonos são sintoma da má gestão da educação nos municípios em 2021

Ofensas em redes sociais: quando falta respeito, a lei dá as cartas

População e governo devem se preparar para rotina de vacinação contra a Covid

Crise do Enem é apenas o cheiro do incêndio que consome a educação brasileira

Combate à violência: Brasil precisa de debate maduro sobre legalizar drogas

Tópicos Relacionados

Enem Jair Bolsonaro Enem 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados