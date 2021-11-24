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Covid-19

Covid: Vitória e Serra com novos pontos de vacinação sem agendamento

A Prefeitura de Vitória oferece vacinas, até sexta-feira (26), na Igreja Batista, em Jardim da Penha. Já a Prefeitura da Serra, conta com equipes de vacinação no Shopping Laranjeiras
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

24 nov 2021 às 11:55

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:55

Os municípios de Vitória e Serra seguem com as ações de vacinação contra o vírus da Covid-19, com o objetivo de aumentar o número de vacinados e conter o coronavírus. Dessa forma, para alcançar diversos munícipes, novos pontos de vacinação estão sendo abertos.
Vale lembrar que o município de Vitória segue a imunização no Maanaim e o município da Serra continua com aplicação das vacinas na faculdade Multivix, Shopping Montserrat e Unidades de Saúde.

VITÓRIA

Prefeitura de Vitória oferece vacinas contra a Covid-19, até sexta-feira (26), na Igreja Batista, em Jardim da Penha, das 8h às 15h. Não há necessidade de agendamento prévio para receber o imunizante. O local disponibiliza 1.000 vagas diárias.

PÚBLICO-ALVO

  • Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
  • Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais;
  • Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 2 de outubro;
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais;
  • Segunda dose da AstraZeneca: aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 2 de outubro;
  • Dose de reforço: pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a última dose até o dia 30 de junho;
  • Dose de reforço: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 30 de agosto.

SERRA

Prefeitura da Serra disponibiliza, até sábado (27), um novo ponto de vacinação contra o coronavírus. As equipes de imunização do município atuam no Shopping Laranjeiras, e não é necessário realizar agendamento para receber a vacina.

HORÁRIOS

  • Quarta (24) a sexta-feira (26): 9h às 16h;
  • Sábado (27): 9h às 17h.

PÚBLICO-ALVO

  • Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
  • Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos;
  • Segunda dose da Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 29 de setembro;
  • Segunda dose da AstraZeneca: aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 29 de setembro;
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 27 de outubro;
  • Dose de reforço: pessoas acima dos 60 anos que tomaram a última dose até o dia 24 de agosto;
  • Dose de reforço: imunossuprimidos que receberam a última dose até o dia 27 de outubro;
  • Dose de reforço: pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a última dose até o dia 24 de junho.

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