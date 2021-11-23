Vitória, Cariacica e Guarapari começam a vacinar adolescentes em escolas

Com objetivo de ampliar a cobertura vacinal, prefeituras da Grande Vitória dão celeridade à vacinação dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Uma das estratégias recomendadas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) aos municípios capixabas é providenciar a imunização nas escolas.

Vacinação de adolescentes em escolas do ES. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, explicou que todas as ações de vacinação são pactuadas com os municípios por meio de reunião dos colegiados com os representantes das secretariais municipais.

"Emitimos a Nota Informativa 17/2021, enviada às secretarias municipais de saúde no dia 12 de novembro. Recomendamos a organização da Semana de Vacinação nas Escolas contra a Covid-19 do dia 22 ao dia 26 deste mês. A vacinação nas escolas é uma estratégia adicional para alcançar o público de adolescentes entre 12 e 17 anos", afirmou Danielle.

A coordenadora também pontuou que o resultado quando se envolve o ambiente escolar é satisfatório. "Nós, enquanto Programa de Imunizações, já temos uma experiência com outras vacinas do calendário dos adolescentes de que todas às vezes que focamos a vacinação nas escolas, temos um resultado muito mais efetivo do que aguardar as famílias nas unidades básicas de saúde", pontua.

Para vacinar os adolescentes, foram disponibilizadas doses da imunizante Pfizer/BioNTech aos alunos de 12 a 17 anos, sendo necessário apresentar o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis do menor de idade. O documento com as informações e orientações será encaminhado pela direção escolar.

A previsão da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) é que sejam alcançados mais de 338 mil adolescentes. Além da primeira dose, também será aplicada segunda dose para aqueles que receberam a D1 há oito semanas.

VITÓRIA

Na Capital, esta ação de imunização nas escolas foi iniciada na segunda-feira (22) e segue até a próxima semana (30), sendo realizada pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Saúde simultaneamente.

“Essa é uma estratégia que se soma às demais planejadas pela equipe, sempre em busca de alcançar públicos que ainda não fizeram a vacina. Atingir uma alta cobertura vacinal é essencial no combate à Covid-19, por isso buscamos essa parceria com as escolas, buscando facilitar e aproximar a vacina da rotina das pessoas”, disse a secretária municipal de Saúde de Vitória, Thais Cohen.

Além da vacina contra a Covid-19 (primeira e segunda dose), a Prefeitura também irá imunizar os adolescentes contra o HPV e Meningite ACWY. A vacina contra o HPV é destinada a meninas com idades entre 9 e 14 anos e meninos na faixa de 11 a 14 anos. Já a vacina contra a Meningite ACWYé para meninos e meninas de 11 e 12 anos.

Confira a programação



Terça-feira (23)

EMEF Arthur da Costa e Silva



Quarta-feira (24)

8h - EMEF Tancredo de Almeida Neves

13h30 - EMEF Juscelino kubtschek

13H30- EMEF José Áureo Monjardim



Quinta-feira (25)

13h – EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio

13h - EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes



Sexta-feira (26)

8h - EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio

13h - EMEF Maria José Costa Morais

Segunda-feira (29)

8h30 - EMEF Padre Anchieta

13h - EMEF João Bandeira



Terça-feira (30)

8h30 - EMEF Adilson Silva Castro

GUARAPARI

Outro município que também já está realizando a vacinação nas escolas é o de Guarapari. Segundo a Prefeitura, esta imunização está sendo realizada desde que foi autorizada a aplicação da vacina em jovens com 12 anos ou mais. O serviço é feito em todas as escolas, conforme as autorizações dos responsáveis são entregues às diretorias para o agendamento da aplicação na própria unidade.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica vai iniciar a vacinação nas escolas nesta quarta-feira (24). Ao total, cinco escolas do município, pertencentes a rede estadual de ensino público receberão os agentes de saúde para a campanha de imunização contra a Covid-19 nos adolescentes.

Confira o cronograma:



Quarta-feira (24)

EEEFM Alzira Ramos

EEEFM Hunney Everest Piovesan



Quinta-feira (25)

EEEFM Dr. José Moyses



Sexta-feira (26)

EEEFM Ana Lopes Balestrero

EEEFM Ary Parreiras



VIANA

Em Viana, segundo a prefeitura do município, 2.917 alunos foram vacinados com D1 em setembro, e o objetivo é vacinar o mesmo quantitativo com a D2. Para isso, as Secretarias de Saúde e Educação, estão organizando a vacinação de adolescentes e professores na rede municipal de ensino, mas nenhum cronograma foi divulgado.

SERRA

No município da Serra, apesar da recomendação da Sesa de realização vacinação nas escolas nesta semana, não há mobilização prevista para os próximos dias.

Segundo a Prefeitura, a estratégia adotada é a do contato das unidades de Saúde com as escolas públicas e privadas do município para incentivar os alunos a buscarem as salas de vacina para atualização dos cartões de vacinação, tanto para vacina contra a Covid-19 quanto para as demais vacinas de rotina.

A Prefeitura da Serra informou ainda que a Secretaria de Saúde do município, junto a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), está envolvida na ampliação da cobertura vacinal dos adolescentes, visando garantir a proteção dos estudantes. Apesar disso, nenhum cronograma foi divulgado.

VILA VELHA

Em Vila Velha, apesar da orientação da Sesa, o município também não adotou a estratégia de vacinação dos adolescentes nas escolas do município.