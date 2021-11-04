deverão ser indenizados. A Justiça Federal de Os moradores de Colatina que foram prejudicados com a falta de água em 2015 devido ao rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), que levou lama de rejeitos de minério ao Rio Doce,. A Justiça Federal de Minais Gerais determinou que cada pessoa atingida deverá receber R$ 2 mil por dia em que ficou sem o abastecimento, mas cabe recurso à decisão.

A decisão foi assinada no último sábado (30), pelo juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara Federal Cível e Agrária. Segundo o texto, o pagamento da indenização deverá ser feito a partir do dia 1º de dezembro deste ano. Em nota, a Fundação Renova afirmou que está ciente da determinação judicial, mas disse que a sentença ainda está em análise.

Situação do Rio Doce, em Colatina, após a chegada dos rejeitos de minério da Samarco no final de 2015 Crédito: Carlos Alberto

Your browser does not support the audio element. Justiça manda pagar R$ 2 mil por dia para morador que ficou sem água em Colatina

Segundo prevê a decisão, o valor deverá ser pago às pessoas que já fizeram o cadastro junto à Renova, se declarando como alguém impactado pelo crime ambiental que culminou no despejo de rejeitos de minério no Rio Doce , ou que entraram com um processo na Justiça até o dia 30 de abril do ano passado.

À TV Gazeta, o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) garantiu que está fazendo o levantamento dos dias em que Colatina ficou sem água ou com o abastecimento comprometido devido à tragédia. Desta forma, quando a informação for solicitada, os dados já serão repassados.

O QUE DIZ A FUNDAÇÃO RENOVA

A Fundação Renova informa que tomou conhecimento das decisões que foram proferidas no dia 30 de outubro, mas elas ainda não foram publicadas. As sentenças estão em análise.

Lama de rejeitos de minério atingiu o Rio Doce, em Colatina Crédito: Vitor Jubini -

TRAGÉDIA EM 2015: RELEMBRE

No dia 5 de novembro de 2015, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A lama cheia de rejeitos de minério atingiu mais de 30 municípios mineiros e invadiu o Rio Doce, que atravessa as cidades de Baixo Guandu, Colatina e Linhares, na Região Norte do Espírito Santo.