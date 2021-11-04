Os moradores de Colatina que foram prejudicados com a falta de água em 2015 devido ao rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), que levou lama de rejeitos de minério ao Rio Doce, deverão ser indenizados. A Justiça Federal de Minais Gerais determinou que cada pessoa atingida deverá receber R$ 2 mil por dia em que ficou sem o abastecimento, mas cabe recurso à decisão.
A decisão foi assinada no último sábado (30), pelo juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara Federal Cível e Agrária. Segundo o texto, o pagamento da indenização deverá ser feito a partir do dia 1º de dezembro deste ano. Em nota, a Fundação Renova afirmou que está ciente da determinação judicial, mas disse que a sentença ainda está em análise.
Justiça manda pagar R$ 2 mil por dia para morador que ficou sem água em Colatina
Segundo prevê a decisão, o valor deverá ser pago às pessoas que já fizeram o cadastro junto à Renova, se declarando como alguém impactado pelo crime ambiental que culminou no despejo de rejeitos de minério no Rio Doce, ou que entraram com um processo na Justiça até o dia 30 de abril do ano passado.
À TV Gazeta, o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) garantiu que está fazendo o levantamento dos dias em que Colatina ficou sem água ou com o abastecimento comprometido devido à tragédia. Desta forma, quando a informação for solicitada, os dados já serão repassados.
O QUE DIZ A FUNDAÇÃO RENOVA
A Fundação Renova informa que tomou conhecimento das decisões que foram proferidas no dia 30 de outubro, mas elas ainda não foram publicadas. As sentenças estão em análise.
TRAGÉDIA EM 2015: RELEMBRE
No dia 5 de novembro de 2015, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A lama cheia de rejeitos de minério atingiu mais de 30 municípios mineiros e invadiu o Rio Doce, que atravessa as cidades de Baixo Guandu, Colatina e Linhares, na Região Norte do Espírito Santo.
Ao todo, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de resquícios de mineração desceram pelo canal fluvial até atingirem a foz em Regência, no litoral capixaba, exatamente 15 dias depois. Além do desabastecimento de água e de outros impactos socioeconômicos, o crime ambiental causou a morte de 19 pessoas.