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Lama da Samarco

Justiça manda pagar R$ 2 mil por dia para morador que ficou sem água em Colatina

Justiça Federal de Minais Gerais determinou que cada pessoa atingida deverá receber R$ 2 mil por dia em que ficou sem o abastecimento de água, mas cabe recurso à decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2021 às 21:39

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 21:39

Os moradores de Colatina que foram prejudicados com a falta de água em 2015 devido ao rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), que levou lama de rejeitos de minério ao Rio Doce, deverão ser indenizados. A Justiça Federal de Minais Gerais determinou que cada pessoa atingida deverá receber R$ 2 mil por dia em que ficou sem o abastecimento, mas cabe recurso à decisão.
A decisão foi assinada no último sábado (30), pelo juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara Federal Cível e Agrária. Segundo o texto, o pagamento da indenização deverá ser feito a partir do dia 1º de dezembro deste ano. Em nota, a Fundação Renova afirmou que está ciente da determinação judicial, mas disse que a sentença ainda está em análise.
Data 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana - Editoria Cidades - Foto Carlos Alberto
Situação do Rio Doce, em Colatina, após a chegada dos rejeitos de minério da Samarco no final de 2015 Crédito: Carlos Alberto
Justiça manda pagar R$ 2 mil por dia para morador que ficou sem água em Colatina
Segundo prevê a decisão, o valor deverá ser pago às pessoas que já fizeram o cadastro junto à Renova, se declarando como alguém impactado pelo crime ambiental que culminou no despejo de rejeitos de minério no Rio Doce, ou que entraram com um processo na Justiça até o dia 30 de abril do ano passado.
À TV Gazeta, o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) garantiu que está fazendo o levantamento dos dias em que Colatina ficou sem água ou com o abastecimento comprometido devido à tragédia. Desta forma, quando a informação for solicitada, os dados já serão repassados.

O QUE DIZ A FUNDAÇÃO RENOVA

A Fundação Renova informa que tomou conhecimento das decisões que foram proferidas no dia 30 de outubro, mas elas ainda não foram publicadas. As sentenças estão em análise.
Colatina - Rio Doce com coloração alterada devido lama de rejeitos das barragens rompidas da Samarco em Mariana-MG atingirem seu leito
Lama de rejeitos de minério atingiu o Rio Doce, em Colatina Crédito: Vitor Jubini -

TRAGÉDIA EM 2015: RELEMBRE

No dia 5 de novembro de 2015, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. A lama cheia de rejeitos de minério atingiu mais de 30 municípios mineiros e invadiu o Rio Doce, que atravessa as cidades de Baixo Guandu, Colatina e Linhares, na Região Norte do Espírito Santo.
Ao todo, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de resquícios de mineração desceram pelo canal fluvial até atingirem a foz em Regência, no litoral capixaba, exatamente 15 dias depois. Além do desabastecimento de água e de outros impactos socioeconômicos, o crime ambiental causou a morte de 19 pessoas.

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