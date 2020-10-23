Rio Doce: qualidade da água voltou ao patamar de antes da lama, diz Renova

Rio Doce em Colatina Crédito: Reprodução/Amarelo Nardoto

“Através do nosso trabalho e da própria dinâmica do rio, que é um ambiente bastante vivo, a qualidade da água vem se recuperando. Hoje a gente pode afirmar que a qualidade da água voltou aos patamares que ela tinha antes do rompimento. Essa água hoje pode voltar a ser consumida desde que tratada com sistema convencional, como é a realidade de outros rios do país”, afirmou Freitas.

A Ufes salientou que várias pesquisas em andamento vão ser suspensas, incluindo as respostas sobre o nível de contaminação do rio após ser atingido pela lama de rejeitos de minério.

ÁGUA VOLTOU AO PATAMAR DE ANTES DO ROMPIMENTO

De acordo com o presidente da Fundação Renova, Andre de Freitas, a recuperação dos patamares do rio foi atestada a partir de uma análise de dados gerados pelo sistema de monitoramento de cursos d’água do rio, criado pela Renova em 2017 para monitorar a bacia do Rio Doce.

A Fundação destacou ainda que a análise de amostras de água e sedimento de diferentes pontos do rio aponta que a turbidez e a presença de metais na água registram médias semelhantes às do início de 2015, antes do rompimento da barragem de Fundão, e que as condições da bacia são similares às que eram registradas no período anterior ao desastre.

De acordo com a entidade, a comparação é possível porque, anteriormente, a qualidade das águas era analisada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), que iniciou o monitoramento em 1997. A Renova estima que, na época do rompimento, saíram cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos da barragem.

Rio Doce, em Regência, poluído pela lama da barragem da mineradora Samarco Crédito: Bernardo Coutinho

Ainda de acordo com a Fundação Renova, todas as informações geradas sobre as condições do rio são compartilhadas com os órgãos públicos que regulam fiscalizam as águas do Brasil.

FUNDAÇÃO ROMPEU CONTRATO DE ESTUDOS SOBRE O RIO

Segundo a Ufes, a suspensão do contrato afeta várias pesquisas em andamento, estruturas físicas em fase de implementação (como laboratórios para análises do material coletado) e a construção de uma base de dados que viabilizará respostas quanto ao nível de contaminação sofrida pelo rompimento da barragem.

Ainda segundo a universidade, a interrupção do programa sem a criação de alternativas poderá trazer consequências negativas ao deixar as autoridades públicas de proteção ao meio ambiente e promoção social desprovidas de dados essenciais para a reparação dos danos causados e para construir estratégias que reduzam os prejuízos à natureza e à população.

Durante o encontro com a imprensa, a reportagem de A Gazeta questionou a entidade mais uma vez sobre o rompimento de contrato. O presidente da Renova, Andre de Freitas, manteve a versão já mencionada pela Fundação. "Os monitoramentos vão continuar, o que nós estamos fazendo é uma troca de fornecedor", destacou o presidente.

A Renova havia afirmado que ampliará o acesso de grupos de pesquisa ao monitoramento da biodiversidade aquática nas áreas costeiras, marinha, estuarina e dulcícola do Espírito Santo, por meio da abertura de um processo seletivo nacional. “Os projetos destinam-se a uma nova etapa do monitoramento, com objetivo de aprofundar os estudos relacionados à identificação e caracterização dos impactos ao meio ambiente do rompimento da barragem de Fundão (MG) e suas respectivas medidas de reparação.”