Tragédia no Rio Doce: as categorias que podem receber indenização em Baixo Guandu

Com a decisão, trabalhadores formais e informais de Baixo Guandu poderão receber indenizações da Fundação Renova Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Trabalhadores formais e informais do município de Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo , poderão se inscrever para receber as indenizações pagas pela Fundação Renova pelos danos causados na região pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. A medida também vale para a cidade de Naque, em Minas Gerais.

Segundo a Fundação Renova, as novas indenizações integram os casos de difícil comprovação dos danos causados pelo rompimento. Ao todo, 10 categorias dos dois municípios serão beneficiadas com a medida. Veja a lista abaixo.

lavadeiras; artesãos; areeiros, carroceiros e extratores minerais; pescadores de subsistência; pescadores informais/artesanais/de fato; cadeia produtiva da pesca; revendedores de pescado informais e ambulantes; associações; agricultores, produtores rurais, ilheiros, meeiros, arrendatários e aquicultores - para consumo próprio; agricultores, produtores rurais, illheiros - para comercialização informal.

A decisão da Justiça, que determinou a implantação do novo sistema indenizatório nas duas cidades vai beneficiar cerca de 7 mil pessoas, entre formais e informais. Até o final de agosto, mais de 2 mil requerimentos de indenização já haviam sido apresentados. O prazo para inscrição segue até o dia 31 de outubro de 2020, segundo a Renova.

De acordo com a Fundação, os valores de indenização definidos pela Justiça variam entre cerca de R$ 23 mil a R$ 95 mil. O primeiro pagamento foi realizado no dia 10 de setembro para uma artesã da cidade de Baixo Guandu. Até junho deste ano, já foram destinados R$ 2,54 bilhões para o pagamento de indenizações e auxílios financeiros para cerca de 321 mil pessoas em Minas Gerais e no Espírito Santo.

COMO SE INSCREVER

Portal do Advogado, disponível no site da Fundação Renova em Os trabalhadores formais e informais das cidades de Baixo Guandu (ES) e Naque (MG), que possuem direito aos benefícios, podem se inscrever, por meio de seus advogados constituídos, pela plataforma denominada, disponível no site da Fundação Renova em www.fundacaorenova.org

O acesso à plataforma é o primeiro passo para dar entrada neste novo sistema de indenização. Os advogados constituídos pelos atingidos precisam cumprir todas as etapas descritas na plataforma e atender às determinações das sentenças, como apresentar a documentação exigida. Depois que esse processo é finalizado e, em caso de aceite dos termos da indenização, os termos de adesão e quitação são encaminhados à Justiça. Somente após a homologação pelo Juízo, a indenização é paga.

Para ingressar na plataforma, os atingidos devem confirmar idade superior a 18 anos na data do rompimento, estar representado por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou Defensor Público e estar devidamente inscrito ou com solicitação de cadastro junto à Fundação Renova, vinculado aos municípios de Baixo Guandu ou Naque, até 30 de abril de 2020.

Os atingidos podem decidir por entrar ou não no novo sistema indenizatório. A opção de ingressar no Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova segue sendo possível, seguindo os critérios de elegibilidade e parâmetros indenizatórios aplicados pela Fundação.

OUTROS MUNICÍPIOS DO ES

Vale lembrar que, por decisão da Justiça, a implantação do novo sistema indenizatório abrange os municípios de Baixo Guandu (ES) e Naque (MG). Entretanto, a Fundação Renova ressaltou que outras cidades ainda podem ser incluídas no sistema. Mas, por enquanto, não estão.