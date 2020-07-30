Retorno da Samarco ainda está previsto para dezembro, diz Vale

Planta da Samarco em Anchieta, cidade com potencial para receber a fábrica de HBI Crédito: Samarco/Divulgação

O retorno da operação da Samarco , joint venture da Vale com a BHP Billinton, ainda está previsto para dezembro próximo, disse o diretor-executivo de Finanças e Relações com investidores da Vale, Luciano Siani, em teleconferência na manhã desta quinta-feira, 30, com analistas. A Samarco está com as operações suspensas desde outubro de 2015, com a tragédia de Mariana, em Minas Gerais.

O executivo disse, ainda, que o início da produção da Samarco acontecerá em 2021, com uma produção inicial de 8 milhões de toneladas em uma primeira fase, conforme o planejamento.

Em 9 de julho, o gerente-geral de operações da empresa, Sérgio Mileipe, em uma live, confirmou o retorno das operações da mineradora em Anchieta, no Sul do Estado, onde a empresa produz pelotas de minério de ferro. "Tivemos problemas com a pandemia, mas conseguimos estabelecer controles rigorosos e estamos conseguindo manter a data de dezembro. Aqui em Ubu, estamos com 61% da preparação concluída", afirmou Mileipe na ocasião.

Até o momento, 1,3 mil pessoas já foram contratadas para trabalhar na mobilização e operação da usina 4, a primeira que será religada. A expectativa da empresa é de que, até o fim do ano, o número chegue a 2 mil.

ETAPAS

A expectativa é que a primeira fase da retomada da Samarco injete R$ 80 milhões no mercado capixaba. Inicialmente, a empresa deve operar com apenas 26% da capacidade, ou seja, com uma das quatro usinas em funcionamento.